НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Позабравен играч се върна в групата на ЦСКА за мача с Ботев Пловдив

          Двубоят между "червените" и "жълто-черните" стартира днес от 17 часа на националния стадион "Васил Левски"

          0
          37
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински мач срещу Ботев Пловдив от 16-ия кръг на Първа професионална лига. В нея попадна Марк-Емилио Папазов. Наказан заради червения си картон в дербито с Левски пък е Дейвид Пастор.

          - Реклама -

          Двубоят започва в 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 18. Марк-Емилио Папазов, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

          Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински мач срещу Ботев Пловдив от 16-ия кръг на Първа професионална лига. В нея попадна Марк-Емилио Папазов. Наказан заради червения си картон в дербито с Левски пък е Дейвид Пастор.

          - Реклама -

          Двубоят започва в 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 18. Марк-Емилио Папазов, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Джейк Пол: Мога да разкъсам Антъни Джошуа, аз ще се бия с Тайсън Фюри следващата година

          Николай Минчев -
          Джейк Пол обеща да нокаутира Антъни Джошуа на очаквания с голям интерес техен сблъсък в тежка категория на 19 декември, преди да обяви: "Аз...
          Моторни Спортове

          Ландо Норис не остави съмнение в надмощието си и ще тръгне от челото в Гран При на Лас Вегас

          Николай Минчев -
          Ландо Норис с Макларън ще опита да се доближи максимално до първа титла във Формула 1 този уикенд. Британецът, който е водач в генералното...
          Спорт

          ЦСКА тренира в пълен състав преди мача с Ботев (Пд)

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА се готви в пълен състав за предстоящия двубой с Ботев (Пловдив), след като през последните два дни към отбора се присъединиха ангажираните с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions