Проливни дъждове наводниха Разлог, но рискът е овладян

Поройни дъждове се изляха над Петрич и Сандански през последните часове. Според данни от местната метеорологична станция в Петрич за едно денонощие са паднали 50 л/кв.м, като 30 л от тях – само за последните два часа, придружени от градушка и силна гръмотевична активност.

- Реклама -

В района на Подгорието валежите са достигнали 70 л/кв.м за денонощие, от които 40 л са паднали в рамките на два часа, съобщават от общината.

Аварийни екипи на община Петрич, ВиК и РСПБЗН са разположени на критични точки. По информация на Кирил Стойков, секретар на общината и ръководител на Аварийното звено, екипите работят координирано за предотвратяване на щети. Изпратен е багер за разчистване на затлачени шахти, пълни с листа и наноси след бурята.

В Разлог реката Язо е излязла от коритото си и е наводнила централни улици вследствие на проливния дъжд. Към момента водата се е върнала в речното корито и няма опасност за населението.