Силен втори манш донесе девето място на Алберт Попов

Алберт Попов записа първо класиране в топ 10 през сезона за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. На слалома в Гургл, Австрия най-добрият ни скиор бе 21-и след първия манш, но кара силно във втория и накрая завърши на девето място.

- Реклама -

Аби не се представи на ниво на трудната писта по-рано днес, но във второто каране рискува и това даде резултат. „Това ще е реваншът“, каза той след спускането си по трасето. Попов даде четвърто най-добро време във втория манш, като изпревари накрая в подреждането състезатели като победителя от първия слалом в Леви – Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) и олимпийския шампион и победител в Гургл миналата година Клеман Ноел (Франция).

Подиумът в Гургл бе сензационен, след като двама от трима на почетната стълбичка дебютираха на нея. Един от тях е победителят Пако Раса от Франция, който се движеше 14-и, но шокира всички, включително и себе си, за първа победа за Световната купа в кариерата. Втори остана Арманд Маршан (Белгия), а трети се нареди водачът от първия манш Атле Ли Макграт (Норвегия). В топ 10 влязоха още Тимон Хауган (Норвегия), Танги Неф (Швейцария), представителя на домакините Доминик Рашнер, Виктор Муфа-Жанде (Франция), Линус Щрасер (Германия) и Пинейро Бротен.

Едуард Халберг от Финландия беше един от тримата, които не завършиха във втория манш. Скандинавецът беше в борбата за краен успех, но не успя да се справи с коварното трасе.

В генералното класиране Раса поведе със 140 точки. Втори е Пинейро Бротен със 126, а Макграт има точно 120 пункта. Попов е на 23-а позиция с 37 точки. Алберт е 17-и в борбата за Малкия кристален глобус в слалома.

Следващият старт при мъжете е супергигантският слалом в Копър Маунтин, САЩ, на 27 ноември. Ден по-късно, отново там, предстои и гигантският слалом.