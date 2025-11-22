„Спотифай Камп Ноу“ се оказа щастливо място за Барселона – Атлетик Билбао отнесе четири гола

Барселона се наложи категорично над Атлетик Билбао с 4:0 при официалното си завръщане на „Камп Ноу“ в двубой от 13-ия кръг на испанската Ла Лига.

- Реклама -

Роберт Левандовски, Феран Торес на два пъти и Фермин Лопес бяха точни за тима на Ханзи Флик, който завърши срещата с човек повече след директния червен картон на Ойхан Сансет от баските.

Барса се изравни временно на върха с Реал Мадрид и дори поведе в класирането, преди „кралете“ да гостуват на Елче утре вечер. Атлетик е осми със 17 пункта.

В следващите си мачове за първенство Билбао гостува на Леванте, а Барселона е домакин на Алавес. В Европа пък за Флик и компания предстои тежка визита на Челси в Шампионската лига, а баските са гости на Славия Прага.