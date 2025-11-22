Срещата на Г-20 в Йоханесбург стартира в сянката на отсъстващи лидери

Двудневната среща на върха на Г-20 започва днес в Йоханесбург, но е помрачена от отсъствието на редица ключови лидери и напрежението около американския план за мир в Украйна.

- Реклама -

Сред отсъстващите са президентът на САЩ Доналд Тръмп, както и лидерите на Русия и Китай – Владимир Путин и Си Цзинпин. Лидерите на Мексико и Аржентина също няма да участват. Администрацията на Тръмп изцяло бойкотира разговорите, обвинявайки Южна Африка в тежки репресии срещу бели фермери – обвинения, които домакините категорично отхвърлят.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса поставя акцент върху теми като солидарност, равенство и устойчивост. Приоритетите включват облекчаване на дълговото бреме за развиващите се държави, справедлив енергиен преход, отговорно използване на редки ресурси, климатична справедливост и продоволствена сигурност.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните от Г-20 да действат за прекратяване на конфликтите, които причиняват „гибел и дестабилизация по света“. Той посочи войните в Украйна, Газа, Судан, Мали и ДР Конго, както и кризите в Хаити, Йемен и Мианмар.