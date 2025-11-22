НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Срещата на Г-20 в Йоханесбург стартира в сянката на отсъстващи лидери

          0
          21
          Снимка: faktor.bg
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Двудневната среща на върха на Г-20 започва днес в Йоханесбург, но е помрачена от отсъствието на редица ключови лидери и напрежението около американския план за мир в Украйна.

          - Реклама -

          Сред отсъстващите са президентът на САЩ Доналд Тръмп, както и лидерите на Русия и Китай – Владимир Путин и Си Цзинпин. Лидерите на Мексико и Аржентина също няма да участват. Администрацията на Тръмп изцяло бойкотира разговорите, обвинявайки Южна Африка в тежки репресии срещу бели фермери – обвинения, които домакините категорично отхвърлят.

          Президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса поставя акцент върху теми като солидарност, равенство и устойчивост. Приоритетите включват облекчаване на дълговото бреме за развиващите се държави, справедлив енергиен преход, отговорно използване на редки ресурси, климатична справедливост и продоволствена сигурност.

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните от Г-20 да действат за прекратяване на конфликтите, които причиняват „гибел и дестабилизация по света“. Той посочи войните в Украйна, Газа, Судан, Мали и ДР Конго, както и кризите в Хаити, Йемен и Мианмар.

          Гутериш настоя за избор на мир, основан на международното право, както и за реални действия срещу климатичните промени и глобалните неравенства.

          Двудневната среща на върха на Г-20 започва днес в Йоханесбург, но е помрачена от отсъствието на редица ключови лидери и напрежението около американския план за мир в Украйна.

          - Реклама -

          Сред отсъстващите са президентът на САЩ Доналд Тръмп, както и лидерите на Русия и Китай – Владимир Путин и Си Цзинпин. Лидерите на Мексико и Аржентина също няма да участват. Администрацията на Тръмп изцяло бойкотира разговорите, обвинявайки Южна Африка в тежки репресии срещу бели фермери – обвинения, които домакините категорично отхвърлят.

          Президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса поставя акцент върху теми като солидарност, равенство и устойчивост. Приоритетите включват облекчаване на дълговото бреме за развиващите се държави, справедлив енергиен преход, отговорно използване на редки ресурси, климатична справедливост и продоволствена сигурност.

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните от Г-20 да действат за прекратяване на конфликтите, които причиняват „гибел и дестабилизация по света“. Той посочи войните в Украйна, Газа, Судан, Мали и ДР Конго, както и кризите в Хаити, Йемен и Мианмар.

          Гутериш настоя за избор на мир, основан на международното право, както и за реални действия срещу климатичните промени и глобалните неравенства.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Тропически циклон „Фина“ връхлетя Северна Австралия с ветрове от 140 км/ч

          Георги Петров -
          Тропически циклон от 3-та категория премина през Северната територия на Австралия в събота, принуждавайки хиляди хора да се подслонят от силните ветрове, достигащи около...
          Война

          Путин: Американският план може да послужи като основа за мир в Украйна

          Владимир Висоцки -
          Руският държавен глава Владимир Путин потвърди, че Москва се е запознала с американския план за мирно уреждане на конфликта в Украйна. По време на...
          Политика

          Тръмп притиска Киев: „Приемете плана до четвъртък — или санкции“

          Пламена Ганева -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще въведе „много мощни“ санкции срещу Русия, ако няма напредък към мирно споразумение. Тръмп потвърди, че изисква от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions