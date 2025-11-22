НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Терзиев: По-скъпите зони ще осигурят по-бързо паркиране

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          До 10 минути – толкова време би трябвало да отнема намирането на място за паркиране в София, ако предложената реформа в платените зони бъде приета. Това заяви в интервю за „Нова тв“ кметът на столицата Васил Терзиев, две години след като встъпи в длъжност.

          „Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна. За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка.“

          - Реклама -

          По думите на Терзиев поскъпването на синята и зелената зона има за цел да създаде ясна връзка между средствата, събирани от гражданите, и инвестициите, които се връщат обратно в градската среда.

          „Дали е идеално решението? Не. Никога не съм твърдял, че може да имаш идеално решение. Но за мен то е огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме.“

          Целта е в идеалния център да може да се намери място за паркиране за 7–8 минути, а не за десетки минути, както често се случва в момента.

          До 10 минути – толкова време би трябвало да отнема намирането на място за паркиране в София, ако предложената реформа в платените зони бъде приета. Това заяви в интервю за „Нова тв“ кметът на столицата Васил Терзиев, две години след като встъпи в длъжност.

          „Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна. За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка.“

          - Реклама -

          По думите на Терзиев поскъпването на синята и зелената зона има за цел да създаде ясна връзка между средствата, събирани от гражданите, и инвестициите, които се връщат обратно в градската среда.

          „Дали е идеално решението? Не. Никога не съм твърдял, че може да имаш идеално решение. Но за мен то е огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме.“

          Целта е в идеалния център да може да се намери място за паркиране за 7–8 минути, а не за десетки минути, както често се случва в момента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тропически циклон „Фина“ връхлетя Северна Австралия с ветрове от 140 км/ч

          Георги Петров -
          Тропически циклон от 3-та категория премина през Северната територия на Австралия в събота, принуждавайки хиляди хора да се подслонят от силните ветрове, достигащи около...
          Икономика

          Хлебопроизводители предупреждават за поскъпване на храните през 2026 г.

          Владимир Висоцки -
          През 2026 година се очаква увеличение на цените на хранителните продукти, предизвикано от комбинация между засилен административен натиск и нарастващи разходи за енергия и...
          Политика

          Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата, гневът от беззаконието е неизбежен

          Владимир Висоцки -
          Гневът от ширещото се беззаконие ще връхлети онези, които го провокират, заяви президентът Румен Радев. В коментар пред медиите относно проведените протести, държавният глава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions