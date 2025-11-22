Терзиев: По-скъпите зони ще осигурят по-бързо паркиране

До 10 минути – толкова време би трябвало да отнема намирането на място за паркиране в София, ако предложената реформа в платените зони бъде приета. Това заяви в интервю за „Нова тв“ кметът на столицата Васил Терзиев, две години след като встъпи в длъжност.

„Това е реформа, която чака от много години и е изключително нужна. За да се въведе ред в част от кварталите, да се облекчи натискът върху зоните, където вече има платено паркиране, да има допълнителен ресурс, за да може да се инвестира в градската среда. И за мен това е правилна стъпка.“

По думите на Терзиев поскъпването на синята и зелената зона има за цел да създаде ясна връзка между средствата, събирани от гражданите, и инвестициите, които се връщат обратно в градската среда.

„Дали е идеално решението? Не. Никога не съм твърдял, че може да имаш идеално решение. Но за мен то е огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме.“



Целта е в идеалния център да може да се намери място за паркиране за 7–8 минути, а не за десетки минути, както често се случва в момента.