Терзиев: По-скъпите зони ще осигурят по-бързо паркиране

До 10 минути – толкова време би трябвало да отнема намирането на място за паркиране в София, ако предложената реформа в платените зони бъде приета. Това заяви в интервю за „Нова тв“ кметът на столицата Васил Терзиев, две години след като встъпи в длъжност.
По думите на Терзиев поскъпването на синята и зелената зона има за цел да създаде ясна връзка между средствата, събирани от гражданите, и инвестициите, които се връщат обратно в градската среда.
Целта е в идеалния център да може да се намери място за паркиране за 7–8 минути, а не за десетки минути, както често се случва в момента.
