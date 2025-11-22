НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Тропически циклон „Фина“ връхлетя Северна Австралия с ветрове от 140 км/ч

          0
          7
          Сателитно изображение на тропическия циклон Чидо в 12:15 UTC на 12 декември 2024 г. Снимка: EUMETSAT/Meteosat, RAMMB/CIRA, The Watchers
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Тропически циклон от 3-та категория премина през Северната територия на Австралия в събота, принуждавайки хиляди хора да се подслонят от силните ветрове, достигащи около 140 км/ч.

          - Реклама -

          Циклонът „Фина“ се задържа над бреговете няколко дни, преди бързо да се усили рано в събота. Метеоролозите предупредиха за рязко влошаване на условията, като град Дарвин бе посочен като един от най-застрашените райони. В социалните мрежи бяха публикувани кадри с празни рафтове в супермаркетите, докато жителите се запасяваха, а летището в Дарвин отмени всички полети.

          Някои квартали може да получат до 200 мм валежи, което носи риск от внезапни наводнения. В аквариума Crocosaurus Cove в Дарвин обаче не са особено притеснени – крокодилите са адаптирани към подобни явления.

          „Крокодилите живеят в тропиците и са еволюирали милиони години, за да преживяват такива условия“, посочва Шарлот Лейшън, мениджър „Зоопарк и операции“, пред ABC.

          Очаква се циклонът да се усили до категория 4, докато се придвижва навътре в страната. Изследователите напомнят, че климатичните промени увеличават риска от екстремни природни бедствия като пожари, наводнения и циклони.

          Тропически циклон от 3-та категория премина през Северната територия на Австралия в събота, принуждавайки хиляди хора да се подслонят от силните ветрове, достигащи около 140 км/ч.

          - Реклама -

          Циклонът „Фина“ се задържа над бреговете няколко дни, преди бързо да се усили рано в събота. Метеоролозите предупредиха за рязко влошаване на условията, като град Дарвин бе посочен като един от най-застрашените райони. В социалните мрежи бяха публикувани кадри с празни рафтове в супермаркетите, докато жителите се запасяваха, а летището в Дарвин отмени всички полети.

          Някои квартали може да получат до 200 мм валежи, което носи риск от внезапни наводнения. В аквариума Crocosaurus Cove в Дарвин обаче не са особено притеснени – крокодилите са адаптирани към подобни явления.

          „Крокодилите живеят в тропиците и са еволюирали милиони години, за да преживяват такива условия“, посочва Шарлот Лейшън, мениджър „Зоопарк и операции“, пред ABC.

          Очаква се циклонът да се усили до категория 4, докато се придвижва навътре в страната. Изследователите напомнят, че климатичните промени увеличават риска от екстремни природни бедствия като пожари, наводнения и циклони.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Проливни дъждове наводниха Разлог, но рискът е овладян

          Георги Петров -
          Поройни дъждове се изляха над Петрич и Сандански през последните часове. Според данни от местната метеорологична станция в Петрич за едно денонощие са паднали...
          Война

          Путин: Американският план може да послужи като основа за мир в Украйна

          Владимир Висоцки -
          Руският държавен глава Владимир Путин потвърди, че Москва се е запознала с американския план за мирно уреждане на конфликта в Украйна. По време на...
          Политика

          Тръмп притиска Киев: „Приемете плана до четвъртък — или санкции“

          Пламена Ганева -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще въведе „много мощни“ санкции срещу Русия, ако няма напредък към мирно споразумение. Тръмп потвърди, че изисква от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions