Тропически циклон „Фина“ връхлетя Северна Австралия с ветрове от 140 км/ч

Тропически циклон от 3-та категория премина през Северната територия на Австралия в събота, принуждавайки хиляди хора да се подслонят от силните ветрове, достигащи около 140 км/ч.

Циклонът „Фина“ се задържа над бреговете няколко дни, преди бързо да се усили рано в събота. Метеоролозите предупредиха за рязко влошаване на условията, като град Дарвин бе посочен като един от най-застрашените райони. В социалните мрежи бяха публикувани кадри с празни рафтове в супермаркетите, докато жителите се запасяваха, а летището в Дарвин отмени всички полети.

Някои квартали може да получат до 200 мм валежи, което носи риск от внезапни наводнения. В аквариума Crocosaurus Cove в Дарвин обаче не са особено притеснени – крокодилите са адаптирани към подобни явления.

„Крокодилите живеят в тропиците и са еволюирали милиони години, за да преживяват такива условия“, посочва Шарлот Лейшън, мениджър „Зоопарк и операции“, пред ABC.



Очаква се циклонът да се усили до категория 4, докато се придвижва навътре в страната. Изследователите напомнят, че климатичните промени увеличават риска от екстремни природни бедствия като пожари, наводнения и циклони.



