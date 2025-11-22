Украинско семейство погреба майка и детето й, „изгорени до смърт“ при руски удар 

Опечалени роднини в Западна Украйна се събраха в събота за погребението на Оксана Било и малката ѝ дъщеря, убити в сряда при руски удар, който срина сгради и остави 33-ма загинали. Атаките в град Тернопол бяха сред най-смъртоносните тази година в Украйна и сред най-лошите в историята в западната част на страната, която по принцип са твърде далеч от фронтовата линия, за да бъдат обект на атаки.

По време на погребението в събота, на което присъстваше журналист на AФП, роднини и жители положиха цветя пред ковчезите на двете жертви и проведоха религиозна служба. Майката на Оксана описа загубата им като „неописуема“ и разказа как дъщеря ѝ се обадила за помощ, когато домът им се запалил. „Тя ми се обади в 6:30 сутринта, за да види дали сме добре. Не бяхме чули сирената за въздушна тревога“, каза 65-годишната Галина. „Тя попита: „Мамо, татко, добре ли сте? Много ракети летят около нас.“ „Казах ѝ да вземе детето, да се облече, да си вземе документите и да излезе от къщата“, изброи тя. Но домът на Оксана беше засегнат от удара, който взриви горните етажи на няколко жилищни сгради в града. „Тя каза: „Мамо, татко, помогнете ни, горим, помогнете ни, помогнете ни!“ Съпругът ми се втурна, но когато пристигна, всичко беше в пламъци“, продължи тя. „Те изгоряха заедно. Каква ужасна смърт“, каза Галина. Атаката в четвъртък също остави 90 ранени, като сред жертвите има много деца, според последните данни на спешната служба.