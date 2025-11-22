НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Валенсия излъга Леванте в дербито

          Уго Дуро бележи единственото попадение в срещата

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Валенсия спечели градското дерби с Леванте с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на Ла Лига, игран на „Местая“. Единственият гол падна след почивката, когато Уго Дуро се възползва от отлично подаване на капитана Хосе Гая и донесе трите точки на „прилепите“.

          - Реклама -

          Успехът позволява на Валенсия да се отдръпне от дъното и вече заема 15-ото място с 13 точки. Леванте остава в зоната на изпадащите – предпоследен с едва 9 точки.

          Валенсия спечели градското дерби с Леванте с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на Ла Лига, игран на „Местая“. Единственият гол падна след почивката, когато Уго Дуро се възползва от отлично подаване на капитана Хосе Гая и донесе трите точки на „прилепите“.

          - Реклама -

          Успехът позволява на Валенсия да се отдръпне от дъното и вече заема 15-ото място с 13 точки. Леванте остава в зоната на изпадащите – предпоследен с едва 9 точки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

          Станимир Бакалов -
          Олимпиакос на Александър Везенков постигна осма победа от началото на сезона в Евролигата! Гръцкият гранд спечели с 98:86 срещу гостуващия Париж в мач от...
          Спорт

          Насар наема ложа на новия стадион на ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Спортист №1 на България за 2024 г. Карлос Насар планира да си наеме скайбокс на новия стадион на ЦСКА. Олимпийският, световен и европейски шампион...
          Спорт

          Олимпик Марсилия разби Ница с 5:1

          Станимир Бакалов -
          Олимпик Марсилия прегази Ница с 5:1 в двубой от 13-ия кръг на Лига 1, игран на „Алианц Ривиера“. Гостите решиха мача рано, а Пиер-Емерик...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions