Валенсия излъга Леванте в дербито

Валенсия спечели градското дерби с Леванте с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на Ла Лига, игран на „Местая“. Единственият гол падна след почивката, когато Уго Дуро се възползва от отлично подаване на капитана Хосе Гая и донесе трите точки на „прилепите“.

Успехът позволява на Валенсия да се отдръпне от дъното и вече заема 15-ото място с 13 точки. Леванте остава в зоната на изпадащите – предпоследен с едва 9 точки.