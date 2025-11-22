НА ЖИВО
      събота, 22.11.25
          Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година

          Варна официално даде старт на коледната си украса. На пл. „Независимост“ започна поставянето на голямата коледна елха, а по пешеходната зона от Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ към Катедралата вече са подредени 120 светещи завеси, които вечер ще оформят син „светлинен коридор“.

          След 1 декември площадът ще бъде допълнен от 22 светещи елхи, а фасадата на Окръжен съд – Варна ще бъде осветена с още 1 800 метра лампички. В следващите дни празничната украса ще се разширява по ключови улици и булеварди, където ще бъдат разположени общо 400 светещи елемента.

          Планирани са 31 470 метра светещ стринг, от които 26 780 метра за дръвчета, улици и елхи, а 4 690 метра – за фасади на обществени сгради. Фасадата на Община Варна ще бъде украсена с 46 светещи снежинки, а по трасето от Икономическия университет до спирка „Почивка“ ще светнат 64 нови празнични пана. На пасарелките на бул. „Васил Левски“ ще бъдат поставени светещи надписи „2026“.

          Цялата украса използва енергийно ефективни LED елементи, като прогнозната консумация за периода е едва 27 kWh – равняваща се на потреблението на две домакинства.

