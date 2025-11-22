Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Олимпиакос на Александър Везенков постигна осма победа от началото на сезона в Евролигата! Гръцкият гранд спечели с 98:86 срещу гостуващия Париж в мач от 12-ия кръг.

Най-добрият български баскетболист помогна за успеха с 13 точки, 4 борби и 1 асистенции за 27 минути в игра.

Парижани водеха с 29:21 след откриващия период, но Олимпиакос обърна до 58:49 в своя полза на полувремето.

Третата част премина при предимство за французите, които намалиха изоставането си на 69:75. Везенков и компания обаче не допуснаха изненада в заключителната четвърт.

Така Олимпиакос е на второто място с актив от 20 точки – 1 зад изненадващия лидер Апоел Тел Авив, който домакинства в София заради напрежението в Близкия изток. Париж заема 13-ото място със 17 точки. Гърците са с баланс от 8-4, а френският тим с 5-7.

В 13-ия кръг Олимпиакос гостува на Цървена звезда в един от най-интригуващите двубои, докато на Париж предстои визита на новака Дубай, който е 14-и със същия актив.