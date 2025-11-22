НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 22.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Желязков: България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

          0
          0
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Премиерът Росен Желязков заяви в платформата Х, че България „приветства и подкрепя усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна“.

          - Реклама -

          Коментарът му идва дни преди очакваните преговори между Украйна и Съединените щати в Швейцария, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп постави на Киев срок от под седмица да приеме неговия 28-точков мирен план.

          Предложението предизвика сериозни критики сред украинците, които го определят като прекалено съобразено с руските интереси и недостатъчно за спиране на агресията. Ключови части от плана съвпадат с предишни искания на Москва и преминават „червените линии“ на Киев — включително натиск Украйна да се откаже от територии, да ограничи армията си и да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната.

          Премиерът Росен Желязков заяви в платформата Х, че България „приветства и подкрепя усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна“.

          - Реклама -

          Коментарът му идва дни преди очакваните преговори между Украйна и Съединените щати в Швейцария, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп постави на Киев срок от под седмица да приеме неговия 28-точков мирен план.

          Предложението предизвика сериозни критики сред украинците, които го определят като прекалено съобразено с руските интереси и недостатъчно за спиране на агресията. Ключови части от плана съвпадат с предишни искания на Москва и преминават „червените линии“ на Киев — включително натиск Украйна да се откаже от територии, да ограничи армията си и да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Борисов спря ГЕРБ от подкрепа за отстраняването на кмета Коцев

          Георги Петров -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията в ОИК–Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, съобщиха за Нова...
          Политика

          Ивайло Мирчев: СУПТО не ограничава, а създава нова сива икономика

          Георги Петров -
          Въвеждането на софтуера за контрол на продажбите СУПТО е „туморно образование в бюджета“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Бургас. По думите му...
          Правосъдие

          Бразилия: Бившият президент Жаир Болсонаро отново арестуван

          Георги Петров -
          Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е бил арестуван от федералната полиция, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на неговия адвокат. Задържането му прекратява няколкомесечния му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions