Желязков: България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Премиерът Росен Желязков заяви в платформата Х, че България „приветства и подкрепя усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна“.

Коментарът му идва дни преди очакваните преговори между Украйна и Съединените щати в Швейцария, след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп постави на Киев срок от под седмица да приеме неговия 28-точков мирен план.

Предложението предизвика сериозни критики сред украинците, които го определят като прекалено съобразено с руските интереси и недостатъчно за спиране на агресията. Ключови части от плана съвпадат с предишни искания на Москва и преминават „червените линии“ на Киев — включително натиск Украйна да се откаже от територии, да ограничи армията си и да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната.