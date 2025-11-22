Жители блокираха мост „Чавдар“ в протест срещу разширената зелена зона

Протестиращи от кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“ блокираха с жива верига кръстовището на мост „Чавдар“, съобщава БГНЕС. Недоволството е срещу двойното увеличение на таксите и разширяването на зоните за платено паркиране.

Гражданите настояват за среща с кмета на район „Подуене“, за да получат обяснения за решението, което според тях е взето без обществено обсъждане и без подобряване на инфраструктурата.

„Никой не ни е питал дали искаме зелена зона. Районът е превърнат в платена зона без нови улици, инфраструктура и осветление“, казва Елена Рангелова, жител на „Подуене“.



Тя подчертава, че новата зона я поставя в абсурдна ситуация – да плаща за паркиране на няколко улици, включително когато взима детето си от детска градина. Посочва и неусвоени средства от 2023 г., за които жителите смятат, че е трябвало да се използват за улици и площадки, преди да се искат нови такси.

Протестиращите заявиха готовност да блокират моста ежедневно, докато решението не бъде преразгледано.