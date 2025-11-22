НА ЖИВО
          Жители на „Хаджи Димитър" и „Сухата река" на протест срещу разширяването на зелената зона

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Протестите срещу реформата за паркиране в София продължават. Днес жители на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“ излизат на протест срещу разширяването на зоната за платено паркиране и двойното поскъпване на услугата, съобщава БНТ.

          Недоволните жители заявяват, че категорично възразяват срещу въвеждането на зелена зона преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за натовареното паркиране. Те напомнят, че от години страдат от сериозен недостиг на места за автомобили и от компрометирана улична инфраструктура.

          От страна на общината столичният кмет Васил Терзиев настоява, че промяната е необходима, за да се въведе ред, а събраните средства ще бъдат инвестирани в подобряване на градската среда.

          Сигнали по случая вече са подадени до Комисията за защита на потребителите и до омбудсмана.

