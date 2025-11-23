21 убити при израелски удари в Газа

21 души са убити и десетки ранени при пет израелски въздушни удара, предаде АФП, цитирайки Гражданската защита на Газа. Според говорителя Махмуд Басал ударите са засегнали няколко места – къща в Нусейрат, жилищен апартамент в района Ал-Наср и превозно средство в Ал-Римал. Това е един от най-смъртоносните дни от началото на примирието, договорено с посредничеството на САЩ на 10 октомври.

Израелската армия заяви, че е започнала ударите след като „въоръжен терорист“ е преминал Жълтата линия – зона в Газа, изоставена от израелските сили – и е открил огън по войници. Според Израел този маршрут се използва за хуманитарни доставки. Офисът на премиера Нетаняху обвини Хамас, че многократно нарушава примирието, и заяви, че при ответния удар Израел е „елиминирал петима висши терористи“.

Хамас обвини Израел в „ескалация“ и опит да наложи нови условия, които противоречат на договореното. Те призоваха международните посредници да окажат натиск за прекратяване на ударите.

Примирието вече беше разклащано през седмицата – на 19 ноември бяха регистрирани 27 жертви. Според здравното министерство в Газа, от началото на примирието 312 палестинци са убити от израелски огън.

Войната започна след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., когато загинаха 1 221 души. Според данните на здравното министерство в Газа, които ООН приема за надеждни, израелските удари са убили над 69 700 души в ивицата Газа от началото на конфликта.