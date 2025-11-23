Арсенал победи Тотнъм с 4:1

Арсенал победи с категоричното 4:1 Тотнъм в дербито на Северен Лондон от 12-ия кръг на Висшата лига.

С хеттрик за успеха се отличи Еберечи Езе, а Леандро Тросар добави един гол за успеха. Ричарлисон вкара фантастично попадение за Тотнъм, което не бе достатъчно за нещо повече от разваляне на „сухата мрежа“ на Давид Рая.

Арсенал е лидер в класирането на Висшата лига с 29 точки, а Тотнъм е девети с 18.

В третата минута Еберечи Езе намери Деклан Райс, който стреля от воле, но Викарио успя да отрази удара.

Букайо Сака стреля от пряк свободен удар в 34-ата минута, но Викарио се отчете с добро спасяване.

Три минути след това Арсенал поведе в резултата. Микел Мерино намери Леандро Тросар в наказателното поле с пас по конец, а белгиецът се измъкна зад защитата на Тотнъм завъртя и стреля, а топката се озова в мрежата след рикошет в крака на Мики ван де Вен.

„Топчиите“ вкараха втори гол в 42-ата минута, когато Райс изведе Езе, а той стреля от границата на наказателното поле за 2:0.

Второто полувреме започна ударно за Арсенал. По-малко от минута след началото на втората част Юриен Тимбер намери Езе на ръба на пеналтерията, а английският национал отбеляза второто си попадение в двубоя – 3:0.

Тотнъм върна един гол в 55-ата минута. Жоао Палиня отне от Мартин Субименди и продължи към Ричарлисон. Бразилецът видя, че Давид Рая е излязъл доста напред, което му помогна да отбележи фантастичен гол от около 40 метра.

В 72-ата минута Викарио направи прекрасно спасяване след изстрел на Сака.

В 76-ата минута Езе получи топката от Тросар и с ново попадение от границата на наказателното поле оформи своя хеттрик.