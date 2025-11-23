Драмата е пълна: Дисквалифицираха Пиастри и Норис от Гран При на Лас Вегас

НА ЖИВО
          Снимка: БГНЕС
          Двамата пилоти на МакЛарън – Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани след състезанието за Гран При на Лас Вегас. Стюардите на надпреварата потвърдиха, че задните плъзгащи блокове на болидите на състезателите са били износени под лимита, когато са били проверени след края на битката. Това поставя автомобила в нарушение на техническия регламент.

          Техническият делегат на ФИА, Джо Бауер, излезе с официално становище по случая: „Най-задният плъзгащ блок беше измерен и на двата автомобила съгласно документите за легалност, предоставени от отбора. Измерената дебелина беше по-малка от 9 мм и на двата болида, което е минималната изисквана дебелина".

          В резултат на санкцията Норис загуби второто си място, а Пиастри – четвъртата си позиция на Гран при на Лас Вегас.

          Големият печеливш от цялата ситуация се оказва Макс Верстапен. След последните събития световният шампион намали изоставането си от лидера Норис само на 24 точки. Британецът има 390 пункта, докато нидерландецът остава 366. От своя страна Оскар Пиастри има същият актив като Макс, но е на второ място, заради повечето записано победи през сезона.

