Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Ланус спечели за втори път в историята си Копа Судамерикана! Аржентинският клуб надви на финала, Атлетико Минейро след изпълнение на дузпи. Срещата се игра на стадион „Дефенсорес дел Чако“ в Асунсион, Парагвай и в редовното време и продълженията двата тима не си отбелязаха голове – 0:0. Наложи се изпълнение на 11-метрови удари да определят победителя и там играчите на „граната“ показаха по-здрави нерви и спечелиха с 5:4 точни изстрела. Атлетико обаче има много за какво да съжалява, тъй като бе отборът, който създаде повече и по-чисти положения в мача, удари и греда, но така и не намери верния път към гола и това се оказа фатално в крайна сметка.

Ланус излезе с Родриго Кастийо на върха на атаката, който имаше подкрепата на Рамиро Карера, Марселино Морено и Салвио в предни позиции. Двойката опорни халфове пък бяха Агустин Кардосо и Агустин Медина.

Атлетико Минейро пък започна с трима в атака. Ветеранът Хълк си партнираше с Рони и Дуду. Алън Франко и Бернард бяха дуото в средата на терена, а Игор Гомеш и Гилерме Арана действаха в ролята на халф-бекове.

В началните десетина минути двата отбора започнаха равностойно, но головите положения липсваха.

Първият точен удар бе отправен в 14-ата минута и негов автор бе Карера, но топката попадна в ръцете на вратаря Еверсон, който без проблеми улови.

Атлетико отговори с много опасен далечен изстрел от воле на Гилерме Араня в 19-ата минута, който профуча на сантиметри над напречната греда.

В 21-вата минута бразилците създадоха още по-добра възможност и Араня отправи силен шут от точката на дузпата, който бе отразен по блестящ начин от Мануел Лосада, а впоследствие бе отсъдена и засада.

В 27-ата минута Атлетико бе още по-близо до гола, като след изстрел от фаул на Бернард топката се отби от дясната греда.

Натискът на бразилците се засилваше и в 31-вата минута и Хълк отправи силен, но неточен удар.

Ланус отговори с далечен, но доста лош изстрел на Хосе Канале, който мина доста встрани от целта.

В 44-тата минута отново събитията се пренесоха пред другата врата. Игор Гомеш отправи удар, който обаче попадна право в ръцете на вратаря Лосада.

Минута по-късно последва и нов шанс за „граната“, когато Карера стреля от далечна дистанция, но не намери очертанията на вратата.

И второто полувреме започна с по-добра игра на бразилците и диагонален удар на Дуду в 59-ата минута, който обаче бе отразен от Лосада.

В 62-рата минута и Бернард опита късмета си с далечен удар, но доста неточен. След това подобно нещо стори и Жуниор Алонсо в 66-ата минута.

В 73-тата минута Хълк имше шанс да обстрелва вратата на съперника от фаул, като ударът му не бе лош но встрани от целта.

Последният шанс за редовното време бе за Ланус, като Родриго Кастийо отправи изстрел по земя, но неточен.

Стигна се до продължения, в които първият шанс бе за аржентинците. В 94-тата минута Уотсън стреля точно, но слабо и в ръцете на вратаря.

Атлетико отговори с доста по-опасен изстрел на Густаво Скарпа, който обаче бе встрани от вратата.

В 101-вата минута бразилците стигнаха до още по-добра възможност. Густаво Скарпа сложи топката на главата на Биел, който отблизо стреля право във вратаря.

Ланус отговори с удар извън наказателното поле на Уотсън при едно лошо изчистване след корнер, но топката профуча встрани от целта.

Най-добрата възможност в мача бе създадена от Атлетико Минейро в 112-ата минута. Хълк изведе Биел сам срещу вратаря, но той не успя да преодолее Лосада, който излезе и блокира удара му.

В 120-ата минута и Ланус стигна до добра възможност, но шут на Уотсън от воле бе спасен от вратаря Еверсон.

При дузпите драмата бе пълна. Валтер Бол пропусна първия изстрел за Ланус, но веднага след него и Хълк не успя да преодолее Лосада и ударът му бе спасен от вратаря. След това за аржентинците точни бяха Карлос Искердос, Саша Марсич и Дилън Акино, докато за бразилците се разписаха Густаво Скарпа и Игор Гомеш, но Биел пропусна четвъртата дузпа. Така Лаутаро Акоста можеше да донесе титлата на Ланус, но стреля над вратата. Това даде шанс на Еверсон отново да изравни за 3:3. След това Агустин Кардосо и Франко Науел отбелязаха следващите две дузпи за Ланус, а Александър бе точен за Атлетико. Решаващата дузпа изпълни Виктор Уго, но изстрелът му бе спасен от Науел Лосада и в крайна сметка Ланус ликува с титлата след 5:4 при дузпите.

Това е втори подобен трофей за аржентинския тим, който вече спечели този турнир през 2013 година след успех над Понте Прета.