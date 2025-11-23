Георг Георгиев: Муцунски много добре знае какво трябва да направи правителството в Скопие

Аз съм разговарял много пъти с Тимчо Муцунски /външният министър на РСМ, бел. ред./. Той много добре и категорично знае нашата позиция. Но оттук нататък негова роля е да убеди собственото си правителство да спазва консенсуса от 2022 г.

Това каза българският министър на външните работи Георг Георгиев по отношение на започването на преговорите на Северна Македония за ЕС, предаде БГНЕС.

„Ние от наша страна направихме много сериозна заявка. През месец май тази година с 209 гласа българският парламент прие решение, което задължава правителството да се придържа само в рамките на консенсуса от 2022 година и нищо друго. Но до момента от Скопие не сме получили позитивен отговор“, каза Георгиев пред държавната телевизия.

„За съжаление има много действия от страна на нашите югозападни съседи, които ни дават основание да се съмняваме в тяхната искреност по отношение на евроинтеграционния процес“, добави Георгиев и припомни, че през 2018 година именно България е отворила темата за разширяването на ЕС към Западните Балкани.

„Ние не можем да бъдем обвинени по нито един начин в своите намерения и в зачитане важността на този въпрос. Но неизпълнението на консенсуса от 2022 година, това че Република Северна Македония и властите там категорично отказват да започнат дори с реформите, с промяната на Конституцията, с включването на българите в нея, във всички нейни части, показва, че дори на много ранен етап, а именно изначалното започване на процес по присъединяване, там е миниран от политическо бездействие“, каза още той и подчерта: „Наистина се надявам да бъдат преодолени обаче тези наложени отрицателни стандарти и да се премине към работа по същество.“

Според Георгиев „само тогава и България може да бъде полезна, само тогава може да говорим и за истинско добросъседство и сътрудничество по пътя на разширяването“. В същото време „виждаме в контрапункт на поведението на Скопие какво се случва в Албания и в Черна гора — държави много посветени на своя евроинтеграционен процес, които активно работят, които правят реформи и които демонстрират волята си“, каза още българският министър на външните работи.