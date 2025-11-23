НА ЖИВО
          Гьозтепе пропусна да влезе в топ 3

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 0:0 с Коджаелиспор в местното дерби от 13-ия кръг на Суперлигата.

          Най-интересното от срещата беше в края, когато реферът отмени два червени картона – по един за всеки от двата отбора. Цялостно двата тима изиграха доста постен мач почти без голови положения.

          Само в рамките на първите десетина минути двата тима си размениха по една по-интересна ситуация, но двамата вратари се отличиха с хубави спасявания. Постепенно обаче срещата се изпълни с повече твърди единоборства и по-малко футбол. Така се стигна до края на първата част, когато централният бранител на Коджаелиспор Ботонг Балог получи директен червен картон за абсолютно необмислено нарушение срещу Хуан в средата на терена. Впоследствие обаче ВАР привика рефера, който отмени това решение след преглед на монитор. 

          Тази ситуация ескалира напрежението на терена още повече и в добавеното време настана сериозен хаос на терена. Стигна се до сблъсък между Денис и Кейта след нарушение на Мироши. Съдията Али Йълмаз веднага отново реши да изгони японеца, но отново само в рамките на няколко минути получи сигнал да прегледа повторно положението и отново се стигна до отмяна на червения картон.

          След почивката срещата беше още по-безинтересна и предложи единствено повече физически единоборства, но твърде малко футбол и опасни положения. 

          С равенството Гьозтепе записа трети пореден мач без поражение и с 23 точки е на четвърто място в Суперлигата. Тимът на Стоилов пропусна да се изкачи в топ 3. Коджаелиспор е девети с 15 т.

