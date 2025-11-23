НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 23.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Хетафе измъчи испански гранд

          Автогол донесе успеха на Атлетико

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико Мадрид победи Хетафе с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на испанската Ла Лига, игран на „Колисеум Алфонсо Перес“ в Хетафе.

          - Реклама -

          Единственото попадение в двубоя бе автогол на играча на Хетафе Домингос Дуарте в 82-ата минута.

          Мадридчани са 4-и в класирането с 28-и точки, а Хетафе са на 7-ата позиция със 17 пункта.

          Атлетико Мадрид победи Хетафе с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на испанската Ла Лига, игран на „Колисеум Алфонсо Перес“ в Хетафе.

          - Реклама -

          Единственото попадение в двубоя бе автогол на играча на Хетафе Домингос Дуарте в 82-ата минута.

          Мадридчани са 4-и в класирането с 28-и точки, а Хетафе са на 7-ата позиция със 17 пункта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Италия грабна купа „Дейвис“

          Станимир Бакалов -
          Италия триумфира с трета поредна титла в турнира за Купа „Дейвис“ - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже, след като Матео Беретини...
          Спорт

          Арсенал победи Тотнъм с 4:1

          Станимир Бакалов -
          Арсенал победи с категоричното 4:1 Тотнъм в дербито на Северен Лондон от 12-ия кръг на Висшата лига. С хеттрик за успеха се отличи Еберечи Езе,...
          Спорт

          Гьозтепе пропусна да влезе в топ 3

          Станимир Бакалов -
          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 0:0 с Коджаелиспор в местното дерби от 13-ия кръг на Суперлигата. Най-интересното от срещата беше в края, когато реферът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions