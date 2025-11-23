Хетафе измъчи испански гранд

Атлетико Мадрид победи Хетафе с минималното 1:0 в мач от 13-ия кръг на испанската Ла Лига, игран на „Колисеум Алфонсо Перес“ в Хетафе.

- Реклама -

Единственото попадение в двубоя бе автогол на играча на Хетафе Домингос Дуарте в 82-ата минута.

Мадридчани са 4-и в класирането с 28-и точки, а Хетафе са на 7-ата позиция със 17 пункта.