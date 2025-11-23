НА ЖИВО
          НачалоБългарияОбщество

          Костадин Димитров: Предстои мащабно откриване на улици и булеварди в Пловдив до края на годината

          Снимка: Facebook
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви амбициозен план за завършване на ключови инфраструктурни обекти в града в рамките на следващите месеци. В ефира на Радио „Фокус“ и предаването „Цветовете на Пловдив“, градоначалникът сподели, че общинската администрация предвижда пускането в експлоатация на значителен брой пътни отсечки до края на настоящата година.

          Димитров подчерта напредъка по основните пътни артерии, като отбеляза конкретните обекти, които са пред завършване.

          „Изпълняваме това, което имаме като поет ангажимент. „Голямоконарско“, което е в рамките на града, е на финала, вижда се вече, там приключваме. Булевардът ще се изгради много бързо. „Кукленско“ също е вече готово“, заяви кметът.

          По отношение на бъдещите планове, той уточни графика за други ключови трасета:

          „Имаме ангажименти в началото на другата година да се отвори „Рогошко шосе“, което също върви с добри темпове.“

          Добри новини има и за „Брезовско шосе“, където ремонтните дейности са били зависими от археологически проучвания.

          „Брезовско шосе“, след като вече са приключили археологическите дейности също е към отваряне. Археолозите там приключиха работа. Голямата ми молба към тях беше да направим една експозиция, след като пловдивчани чакаха четири години намесата на археолозите, те поне да покажат какво са открили и да ни зарадват с археологически находки“, допълни Костадин Димитров.

          В момента строително-ремонтни дейности текат активно и по улиците „Славянска“ и „Генерал Колев“.

          Кметът коментира и напредъка по пробива под Централна гара, изпълняван от фирма „Трейс БГ“, който трябва да свърже бул. „Васил Априлов“ с бул. „Христо Ботев“. По думите му, изпълнителите са поели ангажимент да осигурят отворена отсечка там до края на годината.

          „Да, доста неща ще се случат в края на годината, така както сме поели ангажимент“, обобщи градоначалникът.

