Левски отново няма да може да разчита на Кирилов и Фабиен

Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за гостуването на Монтана. Двубоят от кръг номер 16 на Първа лига стартира днес от 17 часа. Участие в срещата няма да могат да вземат продължаващите да лекуват контузии Радослав Кирилов и Карл Фабиен.
Цялата група на Левски:
Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре
