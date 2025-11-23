НА ЖИВО
          Левски отново няма да може да разчита на Кирилов и Фабиен

          Гостуването на "сините" на "Огоста" започва днес от 17 часа

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за гостуването на Монтана. Двубоят от кръг номер 16 на Първа лига стартира днес от 17 часа. Участие в срещата няма да могат да вземат продължаващите да лекуват контузии Радослав Кирилов и Карл Фабиен.

          Цялата група на Левски:

          Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре

