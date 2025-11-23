Левски забрави дербито с ЦСКА и премаза Монтана

Левски разби с 5:1 като гост Монтана в двубой от 16-ия кръг на Първа Лига. По този начин “сините” дръпнаха с осем точки на върха в класирането. Селекцията на Хулио Веласкес събра 38 пункта, а вторият ЦСКА 1948 има 30. Монтана е на предпоследна позиция с 13 точки.

Левски поведе в 11-ата минута. Евертон Бала вкара директно от пряк свободен удар. Шест по-късно бразилецът отново се разписа, след като получи пас зад гърба на отбраната на Монтана.

„Сините“ стигнаха до трети гол в 25-ата минута. Бала центрира от корнер в наказателното поле на Монтана, където Борис Димитров изчисти топката с глава, но право в крака Майкон, който с удар от границата на наказателното поле вкара топката в долния десен ъгъл на вратата на Васил Симеонов.

В края на първото полувреме Мазир Сула стреля от фал, топката срещна напречната греда, а при добавката Никола Серафимов не пропусна да вкара в опразнената врата.

Монтана намали своето изоставане в резултата в 48-ата минута. Борис Димитров получи дълъг пас зад гърба на Кристиан Макун, след което стреля от малък ъгъл, а Светослав Вуцов успя да отрази първия му удар. Топката обаче се върна в нападателя, който при втората възможност не сбърка.

Съдията Любослав Любомиров свири дузпа за Левски в 61-ата минута за нарушение на Мартин Михайлов срещу Мустафа Сангаре и малийският национал реализира осмия си гол от началото на сезона в Първа лига.

Девет минути по-късно Монтана можеше да си вкара куриозен автогол. Ариан Мършуля изчисти центриране от корнер в гърба на Филип Ежике, след което топката срещна напречната греда и Васил Симеонов улови топката. С това приключи и всичко интересно м този мач.