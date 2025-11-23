НА ЖИВО
          Левски забрави дербито с ЦСКА и премаза Монтана

          Точни за тима на Хулио Веласкес бяха Евертон Бала на два пъти, Мустафа Сангаре, Майкон и Никола Серафимов

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Левски разби с 5:1 като гост Монтана в двубой от 16-ия кръг на Първа Лига. По този начин “сините” дръпнаха с осем точки на върха в класирането. Селекцията на Хулио Веласкес събра 38 пункта, а вторият ЦСКА 1948 има 30. Монтана е на предпоследна позиция с 13 точки.

          Левски поведе в 11-ата минута. Евертон Бала вкара директно от пряк свободен удар. Шест по-късно бразилецът отново се разписа, след като получи пас зад гърба на отбраната на Монтана. 

          „Сините“ стигнаха до трети гол в 25-ата минута. Бала центрира от корнер в наказателното поле на Монтана, където Борис Димитров изчисти топката с глава, но право в крака Майкон, който с удар от границата на наказателното поле вкара топката в долния десен ъгъл на вратата на Васил Симеонов. 

          В края на първото полувреме Мазир Сула стреля от фал, топката срещна напречната греда, а при добавката Никола Серафимов  не пропусна да вкара в опразнената врата.

          Монтана намали своето изоставане в резултата в 48-ата минута. Борис Димитров получи дълъг пас зад гърба на Кристиан Макун, след което стреля от малък ъгъл, а Светослав Вуцов успя да отрази първия му удар. Топката обаче се върна в нападателя, който при втората възможност не сбърка. 

          Съдията Любослав Любомиров свири дузпа за Левски в 61-ата минута за нарушение на Мартин Михайлов срещу Мустафа Сангаре и малийският национал реализира осмия си гол от началото на сезона в Първа лига.  

          Девет минути по-късно Монтана можеше да си вкара куриозен автогол. Ариан Мършуля изчисти центриране от корнер в гърба на Филип Ежике, след което топката срещна напречната греда и Васил Симеонов улови топката. С това приключи и всичко интересно м този мач.

          Спорт

          Гьозтепе пропусна да влезе в топ 3

          Станимир Бакалов -
          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 0:0 с Коджаелиспор в местното дерби от 13-ия кръг на Суперлигата. Най-интересното от срещата беше в края, когато реферът...
          Футбол

          Рома е лидер в Серия А след успех над Кремонезе

          Николай Минчев -
          Рома надви Кремонезе с 3:1 като гост в мач от 12-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата се игра на стадион "Джовани Дзини" в...
          Футбол

          Нов треньор – Ново начало за Лудогорец

          Николай Минчев -
          Пер-Матиас Хьогмо дебютира с победа начело на Лудогорец. Шампионите спечелиха с 2:0 гостуването на Септември София от 16-ия кръг на Първа лига. Диниш Алмейда...

