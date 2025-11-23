НА ЖИВО
          Локомотив Пловдив не успя да се справи с Добруджа

          Снимка: www.facebook.com/PFCDobrudja1919
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Локомотив Пловдив завърши 1:1 като гост на последния в класирането Добруджа в двубой от 16-ия кръг, който се игра при непрестанен дъжд на стадион „Дружба“ в Добрич. Въпреки това тимът треньора Душан Косич запази трето място във временното класиране, но вече има актив от 28 точки.

          Пловдивчани бяха без титулярния си вратар Боян Милосавлиевич, като от клуба обясниха, че той е имал лека контузия, Поради тази причина треньорският щаб реши да не рискува с пускането му в игра и вместо него на вратата застана Петар Зовко.

          Първият точен удар в мача дойде чак в 21-ата минута и бе в актива на домакините. Антон Иванов напредна отдясно, нахлу в наказателното поле и шутира силно, но Зовко изби. Шест минути по-късно Ефе Али бе изведен сам срещу вратаря Галин Григоров, след което се стигна до съприкосновение между двамата, но съдията Георги Давидов отсъди аут.

          В 41-ата минута Жулиен Лами изведе Адриан Кова в наказателното поле, където защитникът бе фаулиран от Айкут Рамадан. Георги Двидов отсъди дузпа, която бе реализирана от Димитър Илиев за 0:1.

          В 65-ата минута Добруджа изравни след стандартна ситуация. Матеус Леони центрира от корнер на близка греда, където Ивайло Михайлов надскочи Лукас Риян и засече с глава в левия ъгъл на Петар Зовко за 1:1.

          Четвърт час преди края Димитър Илиев комбинира с Ивайло Иванов и той отправи силен шут от 25 метра. Вратарят Григоров обаче внимаваше и изби в корнер. В 92-ата минута Петър Андреев прати топката във вратата на Добруджа, но голът бе отменен заради засада.

