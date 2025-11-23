Макс Верстапен наказа грешката на Ландо Норис и спечели състезанието в Лас Вегас

Макс Верстапен спечели Ган При на Лас Вегас, кръг от сезона във Формула 1, за да остави интригата в шампионата жива за последните два старта. Нидерландецът записа шестата си победа през годината и втора на това трасе, където беше победител и при дебюта на надпреварата през 2023 г.

Ландо Норис с МакЛарън завърши втори, след като загуби водачеството още в първите метри заради грешка, която позволи на Верстапен да поеме контрола върху състезанието. Британецът пресече финала на повече от 20 секунди зад победителя, въпреки че в края темпото му спадна, заради технически проблем.

Третото място беше заето от Джордж Ръсел с Мерцедес, който се доближи опасно до Норис, но не успя да атакува позицията му. Четвърто и пето място заеха Оскар Пиастри с МакЛарън и Кими Антонели с „Мерцедес“. Особено впечатляващо беше представянето на Антонели, който се изкачи до топ 5, стартирайки от 17-а позиция.

В генералното класиране Норис продължава да води с 408 точки. Зад него е съотборникът му Пиастри с 376, а Верстапен е трети с 366 пункта и запазва шансове да се бори за пета титла в кариерата си.

До края на сезона остават два старта – в Катар и Абу Даби, като състезанието в Катар включва и спринт.