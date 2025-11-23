Милан спечели голямото дерби с Интер с минималното 1:0 в 12-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в двубоя вкара Кристиан Пулишич. Другият герой за „росонерите“ бе Майк Менян, който освен няколко ключови спасявания, отрази и дузпа на Хакан Чалханоглу.

- Реклама -

В четвъртата минута Маркус Тюрам стреля с глава от трудна позиция, но Майк Менян се отличи със спасяване.

Сучич навлезе в наказателното поле в 12-ата минута, но бе спрян с чист шпагат от Фикайо Томори.

Първият шанс за Милан в двубоя дойде след четвърт час игра, когато топката стигна до Давиде Бартезаги в наказателното поле, но изстрелът му бе неточен и премина покрай вратата на Ян Зомер.

Франческо Ачерби стреля с глава в десния страничен стълб в 26-ата минута.

Майк Менян се намеси решаващо в 37-ата минута, когато Тюрам свали към Лаутаро Мартинес, а аржентинецът стреля мигновенно, но ударът му бе избит в страничния стълб от стража на „росонерите“.

ГОЛ ЗА МИЛАН

Милан поведе в резултата в 54-ата минута. Фофана се пребори за топката в центъра и напредвайки към наказателното пусна за Салемакерс вдясно, неговият изстрел бе отразен от Ян Зомер, но при добавката Кристиан Пулишич даде аванс на „росонерите“.

ДУЗПА ЗА ИНТЕР

В 70-ата минута реферът Симоне Соца бе извикан да прегледа на ВАР монитора нарушение на Страхиня Павлович срещу Тюрам и отсъди дузпа в полза на „нерадзурите“. С изпълнението се зае Хакан Чалханоглу, а Майк Менян парира изстрела на турския национал от бялата точка.

Две минути след това Менян отрази и изстрел на Федерико Димарко от малък ъгъл. След центриране от корнер Ачерби продължи към Мануел Аканджи на далечната греда, но бранителят не успя да отиграе топката в 81-ата минута.