Началникът на щаба на „Хизбула“ е убит при израелски удар в Бейрут

Началникът на щаба на „Хизбула“ Али Табтабай е убит днес при израелски удар близо до Бейрут, съобщиха множество израелски медии, цитирани от „Ройтерс“. При удара са загинали най-малко четирима души, а 24 са ранени и откарани в болници, съобщиха медицински източници.

„Израел продължава да настоява за пълното спазване на споразуменията за прекратяване на огъня с Ливан, като същевременно предприема мерки за гарантиране на сигурността“, заяви пред репортери след удара говорителят на израелското правителство Шош Бедросиан.

Табтабай е обект на американски санкции от 2016 г. и е определян от САЩ за ключов лидер на „Хизбула“, пише БТА.