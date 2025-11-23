Нов треньор – Ново начало за Лудогорец

Пер-Матиас Хьогмо дебютира с победа начело на Лудогорец. Шампионите спечелиха с 2:0 гостуването на Септември София от 16-ия кръг на Първа лига. Диниш Алмейда и Ивайло Чочев вкараха за успеха на разградчани, които прекъснаха серия от пет шампионатни мача без победа.

- Реклама -

Първи мач начело на Септември пък записа Славко Матич.

В 13-ата минута Галин Иванов центрира от корнер в наказателното поле на Лудогорец, а топката срещна левия страничен стълб и излезе в аут. Секенди след това Ерик Биле стреля, но напречната греда помогна на вратаря на Септември Янко Георгиев.

Лудогорец поведе в 25-ата минута. Петър Станич центрира от корнер, Янко Георгиев не се ориентира добре, а Виктор Очаи изпусна Диниш Алмейда, който съвсем отблизо не пропусна да се разпише – 0:1.

Септември можеше да изравни малко след почивката. Галин Иванов центрира в наказателното поле на Лудогорец, където Николас Фонтен беше изпуснат и стреля, но Бонман внимаваше и успя да избие в корнер.

В 65-ата минута съдията отмени изравнителен гол на домакините, след като ситуацията дълго беше разглеждана от VAR. Първоначално се проверяваше дали топката е преминала голлинията на Лудогорец с целия си обем, което беше потвърдено категорично. След като лично прегледа ситуацията съдията Георгиев обаче видя игра с ръка на Мартин Христов при овладяването на топката в наказателното поле на Хендрик Бонман, което го накара да отсъди нарушение.

Лудогорец вкара втори гол в 67-ата минута. Кайо Видал проби по десния фланг и центрира в наказателното поле на Септември, където Робин Шутен се размина с топката и тя падна на крака на Ивайло Чочев, който не пропусна да прати топката във вратата на Янко Георгиев – 0:2.

Квадво Дуа се появи в игра в 71-ата минута на мястото на Ив Ерик Биле. Това бе първи мач за швейцарския нападател през настоящия сезон.