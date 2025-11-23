НА ЖИВО
          Нов треньор – Ново начало за Лудогорец

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Пер-Матиас Хьогмо дебютира с победа начело на Лудогорец. Шампионите спечелиха с 2:0 гостуването на Септември София от 16-ия кръг на Първа лига. Диниш Алмейда и Ивайло Чочев вкараха за успеха на разградчани, които прекъснаха серия от пет шампионатни мача без победа.

          Първи мач начело на Септември пък записа Славко Матич.

          В 13-ата минута Галин Иванов центрира от корнер в наказателното поле на Лудогорец, а топката срещна левия страничен стълб и излезе в аут. Секенди след това Ерик Биле стреля, но напречната греда помогна на вратаря на Септември Янко Георгиев. 

          Лудогорец поведе в 25-ата минута. Петър Станич центрира от корнер, Янко Георгиев не се ориентира добре, а Виктор Очаи изпусна Диниш Алмейда, който съвсем отблизо не пропусна да се разпише – 0:1. 

          Септември можеше да изравни малко след почивката. Галин Иванов центрира в наказателното поле на Лудогорец, където Николас Фонтен беше изпуснат и стреля, но Бонман внимаваше и успя да избие в корнер. 

          В 65-ата минута съдията отмени изравнителен гол на домакините, след като ситуацията дълго беше разглеждана от VAR. Първоначално се проверяваше дали топката е преминала голлинията на Лудогорец с целия си обем, което беше потвърдено категорично. След като лично прегледа ситуацията съдията Георгиев обаче видя игра с ръка на Мартин Христов при овладяването на топката в наказателното поле на Хендрик Бонман, което го накара да отсъди нарушение.

          Лудогорец вкара втори гол в 67-ата минута. Кайо Видал проби по десния фланг и центрира в наказателното поле на Септември, където Робин Шутен се размина с топката и тя падна на крака на Ивайло Чочев, който не пропусна да прати топката във вратата на Янко Георгиев – 0:2. 

          Квадво Дуа се появи в игра в 71-ата минута на мястото на Ив Ерик Биле. Това бе първи мач за швейцарския нападател през настоящия сезон.

          - Реклама -

          Футбол

          Локомотив Пловдив не успя да се справи с Добруджа

          Николай Минчев -
          Локомотив Пловдив завърши 1:1 като гост на последния в класирането Добруджа в двубой от 16-ия кръг, който се игра при непрестанен дъжд на стадион...
          Моторни Спортове

          Драмата е пълна: Дисквалифицираха Пиастри и Норис от Гран При на Лас Вегас

          Николай Минчев -
          Двамата пилоти на МакЛарън - Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани след състезанието за Гран При на Лас Вегас. Стюардите на надпреварата потвърдиха,...
          Футбол

          Левски отново няма да може да разчита на Кирилов и Фабиен

          Николай Минчев -
          Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за гостуването на Монтана. Двубоят от кръг номер 16 на Първа лига стартира днес...

