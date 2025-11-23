НА ЖИВО
          Още 32 души са в арестите в Турция след скандалите с нелегални залози

          Сред задържаните са четирима елитни футболни съдии

          Снимка: www.facebook.com/TFFPFDK
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Още тридесет и двама заподозрени, включително четирима футболни съдии, бяха арестувани в Турция при разследване за пране на приходи от незаконни залагания.

          Прокурорите разпоредиха задържането на 40 души на 18 ноември при едновременни акции в провинциите Мерсин, Бурса, Сакария, Хатай, Истанбул, Чорум, Батман, Мардин и Ширнак. Сред задържаните бяха четирима елитни футболни съдии.

          40-те заподозрени бяха отведени в съда под засилена охрана в петък. След разпит от прокурорите, наказателен съдия разпореди ареста на 32 от тях, включително и четиримата съдии, докато осем бяха освободени под съдебен надзор. Според прокуратурата в Мерсин, разследващите са открили, че собственик на логистична компания и негови роднини са използвали криптовалута, за да прикрият движението на средства, генерирани от незаконни залагания.

          Прокурорите твърдят, че заподозрените са извършвали нерегистрирани трансгранични парични преводи, използвайки неформалната система „хавала“, изпращайки средства чрез посредници в Иран, Ирак и Дубай, както и чрез бижутер, работещ в Мерсин. Приблизително 3,7 милиарда лири в крайна сметка са били насочени към компании в чужбина.

          Проверени са и сметките на 801 души, за които се твърди, че са изпратили пари към незаконни платформи за залагания.  Прокурорите твърдят, че четиримата съдии са получили общо 1,3 милиона лири от заподозрени, разследвани преди това за незаконни залагания и пране на пари. Финансовите документи показват, че съдиите са извършили транзакции на обща стойност над 85,9 милиона лири между 2020 и 2025 г. Сега те са изправени пред обвинения в неправомерно поведение на публична длъжност и нарушаване на турския закон за спортно насилие и безредици.

          През последните месеци турските власти водят множество разследвания за предполагаемо пране на пари и са спрели или са конфискували дейността на десетки компании. Според съобщения на централната банка, публикувани в Държавен вестник, лицензите на поне 10 платежни компании, сред които известната марка Papara, са спрени или отнети, някои от които заради предполагаеми незаконни транзакции. Централната банка в момента има 61 лицензирани институции за електронни пари.

          Операциите идват на фона на съобщения, че екип за оценка от Специалната група за финансови действия (FATF) се очаква да посети Турция този месец, почти година след като страната беше премахната от „сивия списък“ на организацията за напредък в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

          Посещението има за цел да се оцени дали Анкара е спазила ангажиментите, довели до премахването ѝ от списъка. Неспазването на това може да доведе до повторно поставяне на Турция под засилено наблюдение, което потенциално може да навреди на подобряващата се финансова репутация на страната.

          Според източниците делегацията на FATF планира да проведе срещи от 24 до 28 ноември с MASAK, банки, доставчици на платежни услуги и други институции в цялата икономика. Прегледът може да продължи до три седмици.

          Турция беше добавена към сивия списък през октомври 2021 г., малко преди валутата на страната да навлезе в една от най-тежките си кризи, поради това, което според регулаторния орган е недостатъчен надзор върху сектори, уязвими към пране на пари, включително банковото дело и недвижимите имоти. 

