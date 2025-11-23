НА ЖИВО
          Пожар в ТЕЦ в Московска област след украинска атака с дронове

          Украйна нанесе удар с безпилотни летателни апарати по ключова топлоелектрическа централа в Московска област. Вследствие на атаката на територията на съоръжението е избухнал пожар, което е наложило спешното включване на резервни мощности. Това предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на информация от губернатора на областта Андрей Воробьов.

          „Тази сутрин беше извършена атака с дронове срещу Шатурската ТЕЦ. Част от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на централата. На обекта възникна пожар, който вече е локализиран. Службите за справяне с извънредни ситуации продължават да работят“, написа в своя канал в „Телеграм“ Воробьов, цитиран от ТАСС и БТА.

          Губернаторът уточни, че електроподаването в града не е било прекъснато, тъй като преминаването към резервните линии е извършено оперативно. В района са изпратени мобилни блок-модулни котелни инсталации за подсигуряване на топлоподаването до пълното стабилизиране на ситуацията. Според уверенията на Воробьов обстановката е под контрол и няма заплаха за местното население. Шатурската ТЕЦ се намира на около 120 километра източно от Кремъл.

          По-рано от руското министерство на отбраната информираха, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 75 дрона над територията на Русия и над акваторията на Черно море, като част от тях са били насочени към Московска област.

