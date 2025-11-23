НА ЖИВО
          ПСЖ се справи рутинно с опашкар

          Парижани събраха 30 точки на първото място, а опонентът им е 12-и с 14

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пари Сен Жермен победи Льо Авър с 3:0 на „Парк де Пренс“ в мач от 13-ия кръг на Лига 1. Парижани събраха 30 точки на първото място, а опонентът им е 12-и с 14.

          Изненадващо първите две сериозни положения бяха на сметката на гостите. В 14-ата минута Люка Шавалие извади удар на Ясин Кешта, а в 26-ата се справи с такъв на Симон Ебоног.

          ПСЖ наказа пропуските на Льо Авър и излезе напред в резултата в 29-ата минута. Нуно Мендеш намери Канг-ин Лий, а кореецът с удар от движение се разписа в долния ляв ъгъл.

          В 65-ата минута столичани стигнаха и до второ попадение. Защитник на гостите блокира удар, но топката стигна до Жоао Невеш, който я оплете в мрежата с помощта на левия стълб.

          В 70-ата минута Льо Авър бе близо до това да намали изоставането си, след като Иса Сумаре стреля в напречната греда. Малко след това Мендеш пропусна да вкара трети гол за ПСЖ.

          В 87-ата минута ПСЖ все пак стигна до попадение за 3:0. Хвича Кварацхелия пусна извеждащо подаване за Брадли Баркола, който с удар в долния десен ъгъл оформи крайния резултат.

