Рома е лидер в Серия А след успех над Кремонезе

Рома надви Кремонезе с 3:1 като гост в мач от 12-ия кръг на италианската Серия „А“. Срещата се игра на стадион „Джовани Дзини“ в Кремона.

Гостите поведоха в 17-ата минута с красив гол на Матиас Суле. Аржентинецът получи пас от Ману Коне и с мощен удар вкара топката във вратата на Емил Аудеро. Десет след това попадение на Лоренцо Пелегрини бе отменен поради засада.

В 62-ата минута треньорът на „вълците“ Джан Пиеро Гасперини беши изгонен. 120 секунди по-късно Еван Фъргюсън покачи на 2:0 за „вълците“.

Рома отбеляза и трети гол в 69-ата минута, когато Уесли бе изведен на много добра позиция и с удар покрай Аудеро.

Франческо Фолино отбеляза „почетното“ попадение за Кремонезе в добавеното време на двубоя.

Рома излиза временно първи в класирането след тази победа, а Кремонезе са 12-и.