      понеделник, 24.11.25
          Адолф Хитлер отново се кандидатира за президент на Намибия

          В Намибия, местен политик на име Адолф Хитлер Уунона, ръководител на област Омпунджа, се превърна в център на внимание. Той потвърди пред BILD, че ще се кандидатира на регионалните избори на 26 ноември. Адолф Хитлер Уунона ръководи областта от 2004 г. и беше преизбран през 2020 г. с близо 85 процента от гласовете.

          Натискът върху длъжностното лице само се е увеличил през последните години, тъй като жителите се оплакват от застояло развитие в района и липса на инфраструктура. Местният вестник The Namibian цитира гласоподавател, който се възмущава: „Не му плащаме да играе карти на работа“.

          Уунона отдава името, което е привлякло вниманието на целия свят, на липсата на разбиране от страна на баща му на историческия контекст. Той подчертава, че няма нищо общо с нацистките престъпления и използва само името Адолф на публични събития.

