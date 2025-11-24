Украйна може скоро да загуби цялата територия на Донбас. Американските военни са предупредили Киев за това, пише РБК-Украйна.

- Реклама -

„[Американските военни] смятат, че следващите няколко месеца ще бъдат критични за нас и че все пак ще загубим [Донбас] в рамките на 12 месеца“, цитира изданието свой източник.

Според американските военни ситуацията на бойното поле е неблагоприятна за Украйна и с намаляване на военната помощ Украйна може да загуби Донбас още по-бързо.

По-рано беше съобщено, че украинският и американският президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща мирни въпроси, свързани с териториите и присъединяването на републиката към НАТО.