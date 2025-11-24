НА ЖИВО
          - Реклама -
          Американски военни предупредиха Украйна за скорошна загуба на Донбас

          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна може скоро да загуби цялата територия на Донбас. Американските военни са предупредили Киев за това, пише РБК-Украйна.

          „[Американските военни] смятат, че следващите няколко месеца ще бъдат критични за нас и че все пак ще загубим [Донбас] в рамките на 12 месеца“, цитира изданието свой източник.

          Според американските военни ситуацията на бойното поле е неблагоприятна за Украйна и с намаляване на военната помощ Украйна може да загуби Донбас още по-бързо.

          По-рано беше съобщено, че украинският и американският президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща мирни въпроси, свързани с териториите и присъединяването на републиката към НАТО.

          - Реклама -

          Война

          Копривницки спецназовци са пробили позиция на руснаците и са спасили блокирани украински военни

          Иван Христов -
          Войници от украинския 3-ти отделен полк за специални операции „Княз Святослав Храбри“ от Копривницки са извършили успешен рейд срещу руски позиции при Покровск, в...
          Война

          Командирът на полка „Ахил“: В момента Русия няма да подпише никакво мирно споразумение

          Иван Христов -
          Русия няма интерес от истински мир и няма да подпише никакъв мирен договор. Това мнение изрази Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за...
          Война

          САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна

          Иван Христов -
          Американската делегация очаква да проведе отделна среща с руски представители относно Украйна, съобщава ABC, позовавайки се на неназован американски служител. „Американската делегация планира да проведе...

          1 коментар

          1. Идеалният мирен договор е такъв, от който никой не е доволен. Сега започва наддаване и надцакване. Интересното е, че баш от ЕС дойде предложението за смяна на Зеленски. Това значи, че в Берлин са се сетили, че той е вреден за Европа. Обаче, нито Тръмп, нито Путлер искат да го сменят, щото на тях им е изгоден смотан укро президент. Такъв, който не може да се справи с корупцията, точно като Зеленски. Ако Украйна имаше стабилно управление, основано на Сапиентокрацията на Ардизма, то би било далеч повече сплотяваща гражданите си, че те се бият не толкова против Путлер, а за правото да живеят в светла Диктатура на Разума. Това щеше да е Game Changer.

