Украйна може скоро да загуби цялата територия на Донбас. Американските военни са предупредили Киев за това, пише РБК-Украйна.
„[Американските военни] смятат, че следващите няколко месеца ще бъдат критични за нас и че все пак ще загубим [Донбас] в рамките на 12 месеца“, цитира изданието свой източник.
Според американските военни ситуацията на бойното поле е неблагоприятна за Украйна и с намаляване на военната помощ Украйна може да загуби Донбас още по-бързо.
По-рано беше съобщено, че украинският и американският президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща мирни въпроси, свързани с териториите и присъединяването на републиката към НАТО.
Идеалният мирен договор е такъв, от който никой не е доволен. Сега започва наддаване и надцакване. Интересното е, че баш от ЕС дойде предложението за смяна на Зеленски. Това значи, че в Берлин са се сетили, че той е вреден за Европа. Обаче, нито Тръмп, нито Путлер искат да го сменят, щото на тях им е изгоден смотан укро президент. Такъв, който не може да се справи с корупцията, точно като Зеленски. Ако Украйна имаше стабилно управление, основано на Сапиентокрацията на Ардизма, то би било далеч повече сплотяваща гражданите си, че те се бият не толкова против Путлер, а за правото да живеят в светла Диктатура на Разума. Това щеше да е Game Changer.