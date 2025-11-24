НА ЖИВО
          „Азов": Преговорите за мир влияят много негативно на ВСУ

          Азов - Трета щурмова бригада
          Азов - Трета щурмова бригада
          „Псевдоновините“ и слуховете за прекратяване на огъня, замразяване на конфликта или мир между Украйна и Русия в момента оказват много негативно влияние върху Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и армията като цяло. Това заяви Богдан Корженко, командир на стрелков батальон от 3-та отделна щурмова бригада „Азов“, цитиран от УНИАН.

          По думите му, когато се говори за примирие, то всеки войник може да започне да мисли как да се скрие, да не изпълнява своя дълг, бойните си задачи, да не ходи никъде и да чака, докато политиците се договорят.

          „Ако преговорите продължават, те трябва да се водят по-скоро зад кулисите, защото активното им отразяване кара много военни да мислят не за войната – все пак те са просто хора – а за това кога ще бъде прекратяването на огъня“, подчерта Корженко.

          Той смята, че да се вярва в прекратяване на огъня през 2026 г. е неразумно:

          „Не бива дори да мислим за спиране на войната; трябва да се подготвим за дълга и продължителна война, със или без съюзници“.

          Той отбеляза, че тъй като стрелковият батальон и „Азов“ са съставени предимно от доброволци, които вярват предимно в победата, а не в преговорите, не е толкова трудно да се мотивира личният състав да изпълнява бойни задачи. Той добави, че разговорите и слуховете за преговори непрекъснато ескалират и всички са свикнали с идеята, че това са само разговори и военните трябва да си вършат работата.

