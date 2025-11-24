НА ЖИВО
          „Българи, вървете си в България": Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие

          Македонският българин, журналист и дългогодишен правозащитник Владимир Перев е бил нападнат и ударен от непознат мъж на около 40 години, докато чакал на опашка в магазин в Северна Македония. За случилото се разказа самият той пред tribuna.mk.

          Инцидентът става, докато почти 80-годишният Перев купува основни стоки. Агресорът го напада без никаква провокация, като му счупва очилата и го заплашва с убийство.

          „Вие, българи, вървете си в България…“

          По думите на Перев нападението е било придружено от истерични крясъци, типични за агресивния македонизъм:

          „Вие, българи, вървете си в България! Не искам да чувам думата македонски от мръсната ви българска уста… ако някога ви чуя да говорите за македонец или за себе си като македонец, ще ви убия… Ще бъдеш обесен като всички фашисти!“

          Мъжът се приближава и нанася удар, при който очилата на Перев се чупят. Клиентите в магазина първоначално стоят безмълвни.

          Опит за самоотбрана и провокация

          Въпреки възрастта си, Перев решава да се защити:

          „Очите ми потъмняват, решавам, че трябва да се съпротивлявам… опитах се да го ударя с чадъра.“

          Тогава нападателят започва да крещи:

          „Видя ли, той ме напада! Нападна ме!“

          Двама други клиенти в магазина се намесват и казват на агресора да спре. Той замълчава, взема покупките си и напуска магазина.

          Реакции и последващи действия

          За инцидента е подаден сигнал в полицията.
          Перев е уведомил и българското посолство в Скопие.

          По думите му външният министър Георг Георгиев лично му се е обадил:

          „Засвидетелства пълна подкрепа.“

          Самият Перев обобщава случилото се така:

          „Излязох от конфронтацията със счупени очила и накърнено достойнство… Очила ще оправя, но достойнството — много по-трудно… Кому е нужно всичко това?“

          Кой е нападателят?

          Перев не познава мъжа. Най-вероятно той е попаднал на негови статии или телевизионни участия. Възможно е да го е разпознал по работата му в защита на правата на българите в Северна Македония.

          Перев отбелязва, че няма профили в социални мрежи и не участва в онлайн дискусии.

          „Примитивен патриотизъм“ или планирана провокация?

          Журналистът намеква, че случилото се може да е целенасочено:

          „Не искам да вярвам в конспирации, но фактите са — ето ги.“

          - Реклама -

          ВАНДАЛЩИНА: Поругаха знамето ни на гроба на Гоце Делчев

          „Българи во устав": Променен е обидният надпис в Скопие

          Общество

          Д-р Даниела Овчарова: Бърнаутът се характеризира с усещане за безсилие

          Златина Петкова -
          "Бърнаутът се характеризира с усещане за безсилие и често е свързан с липсата на сън и невъзможността на хората да заспиват." Това заяви психотерапевтът и...
          Общество

          Д-р Людмила Емилова: Лечебното гладуване води до намаляване на плаките в артериите

          Златина Петкова -
          "Лечебното гладуване води до намаляване на плаките в артериите." Това каза диетологът доктор Людмила Емилова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Доктор...
          Политика

          Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен!

          Никола Павлов -
          Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че не са водени конкретни преговори между Москва и която и да е страна относно американския план...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Същото бе и в украйна, гонеха в истинския смисъл на думата рускоговорящите. Нашите управници са на страната на гонещите, в случая украинците. Няма как сега да обръщат позицията.

          2. Любимото на еврейсйата империя на злото – разделяй и владей , подменяй, ограбвай пробвай народите. Така ни разделиха с българите в македонската ни област, започна го евреина Дизраели, завърши го Сорос, Самуил Бернщейн идеолог на македонския език ментор на еврейката Дина Станишева майка на Сергей Станишев ….

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

