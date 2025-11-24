„Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие

Македонският българин, журналист и дългогодишен правозащитник Владимир Перев е бил нападнат и ударен от непознат мъж на около 40 години, докато чакал на опашка в магазин в Северна Македония. За случилото се разказа самият той пред tribuna.mk.
Инцидентът става, докато почти 80-годишният Перев купува основни стоки. Агресорът го напада без никаква провокация, като му счупва очилата и го заплашва с убийство.
„Вие, българи, вървете си в България…“
По думите на Перев нападението е било придружено от истерични крясъци, типични за агресивния македонизъм:
Мъжът се приближава и нанася удар, при който очилата на Перев се чупят. Клиентите в магазина първоначално стоят безмълвни.
Опит за самоотбрана и провокация
Въпреки възрастта си, Перев решава да се защити:
Тогава нападателят започва да крещи:
Двама други клиенти в магазина се намесват и казват на агресора да спре. Той замълчава, взема покупките си и напуска магазина.
Реакции и последващи действия
За инцидента е подаден сигнал в полицията. Перев е уведомил и българското посолство в Скопие.
По думите му външният министър Георг Георгиев лично му се е обадил:
Самият Перев обобщава случилото се така:
Кой е нападателят?
Перев не познава мъжа. Най-вероятно той е попаднал на негови статии или телевизионни участия. Възможно е да го е разпознал по работата му в защита на правата на българите в Северна Македония.
Перев отбелязва, че няма профили в социални мрежи и не участва в онлайн дискусии.
„Примитивен патриотизъм“ или планирана провокация?
Журналистът намеква, че случилото се може да е целенасочено:
Същото бе и в украйна, гонеха в истинския смисъл на думата рускоговорящите. Нашите управници са на страната на гонещите, в случая украинците. Няма как сега да обръщат позицията.
Любимото на еврейсйата империя на злото – разделяй и владей , подменяй, ограбвай пробвай народите. Така ни разделиха с българите в македонската ни област, започна го евреина Дизраели, завърши го Сорос, Самуил Бернщейн идеолог на македонския език ментор на еврейката Дина Станишева майка на Сергей Станишев ….