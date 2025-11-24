НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Българската сцена става домакин на коледния телевизионен концерт на Il Volo

          Концертът на прочутото трио на 28 ноември ще бъде заснет за италианска телевизия

          0
          20
          Снимка: Виктория Вучева
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Концертът на световноизвестното трио Il Volo в България ще бъде заснет като празничен коледен спектакъл и излъчен по национална италианска телевизия, превръщайки българската сцена в част от едно от най-чаканите музикални събития на годината.

          - Реклама -

          Това ще се превърне в специално празнично събитие и за българската публика, която ще присъства на концерта на 28 ноември в зала Арена 8888 София преобразена с великолепна коледна украса и специално сценографско оформление, което ще подчертае празничната атмосфера на уникалното музикално изживяване.

          Триото избра именно София за запис на своя телевизионен коледен концерт, между две спирки от световното си турне – в Полша и след това в Париж.

          Към традиционния си репертоар от емблематични оперни класики, вечни италиански хитове, собствен репертоар от 15-годишната им кариера, последния им авторски албум Ad Astra, както и солови изпълнения от световната музикална съкровищница, тримата италианци ще изпълнят и любими коледни песни.

          Поради огромен интерес Il Volo обявиха втори концерт в София Поради огромен интерес Il Volo обявиха втори концерт в София

          „Три са песните, които прездивикват най-силни емоции по света, споделят те. Hallelujah е най-трогателната, на която всички плачат. Grandeamore – това е нашият химн, казват те. Но тази песен принадлежи на всички – на нея хората плачат от любов. И O, solemio, разбира се – където всички се усмихват.

          „Искаме хората да си тръгнат от концертите ни с мир и надежда в сърцата си, да си спомнят, че музиката е едно от малкото неща, които ни карат да се чувстваме част от нещо по-голямо.” – споделят италианците.

          А иначе – Il Volo многократно са канени от покойния папа Франциск да участват в коледната меса във Ватикана или пък в новогодишнните концерти на площад „Сан Пиетро”.

          За шести път и след 9 напълно разпродадени концерта чаровните Джанлука, Пиеро и Иняцио се вече категорични любимци на българската публика с все повече почитатели у нас. В Пловдив, Варна и София концертите им са винаги разпродадени и тримата пеят пред препълнени зали. Връщат се винаги с удоволствие в София, където миналата година за първи път изнесоха два концерта в един ден – тъй като зала 1 на НДК не успя да събере техните почитатели.

          Последни билети за концерта им на 28.11.2025, в зала Арена 8888, организиран от компания BG Sound Stage – в системата на Ивентим.

          Концертът на световноизвестното трио Il Volo в България ще бъде заснет като празничен коледен спектакъл и излъчен по национална италианска телевизия, превръщайки българската сцена в част от едно от най-чаканите музикални събития на годината.

          - Реклама -

          Това ще се превърне в специално празнично събитие и за българската публика, която ще присъства на концерта на 28 ноември в зала Арена 8888 София преобразена с великолепна коледна украса и специално сценографско оформление, което ще подчертае празничната атмосфера на уникалното музикално изживяване.

          Триото избра именно София за запис на своя телевизионен коледен концерт, между две спирки от световното си турне – в Полша и след това в Париж.

          Към традиционния си репертоар от емблематични оперни класики, вечни италиански хитове, собствен репертоар от 15-годишната им кариера, последния им авторски албум Ad Astra, както и солови изпълнения от световната музикална съкровищница, тримата италианци ще изпълнят и любими коледни песни.

          Поради огромен интерес Il Volo обявиха втори концерт в София Поради огромен интерес Il Volo обявиха втори концерт в София

          „Три са песните, които прездивикват най-силни емоции по света, споделят те. Hallelujah е най-трогателната, на която всички плачат. Grandeamore – това е нашият химн, казват те. Но тази песен принадлежи на всички – на нея хората плачат от любов. И O, solemio, разбира се – където всички се усмихват.

          „Искаме хората да си тръгнат от концертите ни с мир и надежда в сърцата си, да си спомнят, че музиката е едно от малкото неща, които ни карат да се чувстваме част от нещо по-голямо.” – споделят италианците.

          А иначе – Il Volo многократно са канени от покойния папа Франциск да участват в коледната меса във Ватикана или пък в новогодишнните концерти на площад „Сан Пиетро”.

          За шести път и след 9 напълно разпродадени концерта чаровните Джанлука, Пиеро и Иняцио се вече категорични любимци на българската публика с все повече почитатели у нас. В Пловдив, Варна и София концертите им са винаги разпродадени и тримата пеят пред препълнени зали. Връщат се винаги с удоволствие в София, където миналата година за първи път изнесоха два концерта в един ден – тъй като зала 1 на НДК не успя да събере техните почитатели.

          Последни билети за концерта им на 28.11.2025, в зала Арена 8888, организиран от компания BG Sound Stage – в системата на Ивентим.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Копривницки спецназовци са пробили позиция на руснаците и са спасили блокирани украински военни

          Иван Христов -
          Войници от украинския 3-ти отделен полк за специални операции „Княз Святослав Храбри“ от Копривницки са извършили успешен рейд срещу руски позиции при Покровск, в...
          Други

          Планините побеляха: нов сняг и коварно хлъзгави терени дебнат туристите

          Десислава Димитрова -
          Условията за туризъм в планините стават все по-зимни и снежни, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).
          Крими

          Учител оспорва версията на СДВР след фалшив наркотест

          Десислава Димитрова -
          Учителят Петър Матев, който преди близо година остана без шофьорска книжка заради фалшив тест за наркотици, сега е изправен пред ново обвинение от СДВР – че е напуснал първоначалната полицейска проверка.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions