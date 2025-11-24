Берлин вижда пробив: Женева връща надеждата за Украйна

Германия приветства „напредъка“ в усилията за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна след последния кръг преговори в Женева, проведени въз основа на американско предложение, което бе критикувано от някои страни като твърде благоприятно за Русия. Според Берлин обаче диалогът отбелязва движение в правилната посока.

„Гледаме много положително на факта, че най-накрая отново се постига напредък, и приветстваме това развитие", заяви пред репортери правителственият говорител Себастиан Хиле.

По думите му Германия вижда в женевските разговори „важен сигнал“, че дипломатическите усилия за мирно решение остават възможни, въпреки сложната международна обстановка.

Преговорите в Швейцария представляват една от най-значимите инициативи от последните месеци, насочена към намиране на траен механизъм за прекратяване на бойните действия в Украйна. Макар конкретни детайли да не бяха оповестени, участниците подчертаха необходимостта от продължаване на дипломатическия процес.