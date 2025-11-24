НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Берлин вижда пробив: Женева връща надеждата за Украйна

          0
          8
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Германия приветства „напредъка“ в усилията за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна след последния кръг преговори в Женева, проведени въз основа на американско предложение, което бе критикувано от някои страни като твърде благоприятно за Русия. Според Берлин обаче диалогът отбелязва движение в правилната посока.

          „Гледаме много положително на факта, че най-накрая отново се постига напредък, и приветстваме това развитие“, заяви пред репортери правителственият говорител Себастиан Хиле.

          - Реклама -

          По думите му Германия вижда в женевските разговори „важен сигнал“, че дипломатическите усилия за мирно решение остават възможни, въпреки сложната международна обстановка.

          Преговорите в Швейцария представляват една от най-значимите инициативи от последните месеци, насочена към намиране на траен механизъм за прекратяване на бойните действия в Украйна. Макар конкретни детайли да не бяха оповестени, участниците подчертаха необходимостта от продължаване на дипломатическия процес.

          Германия приветства „напредъка“ в усилията за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна след последния кръг преговори в Женева, проведени въз основа на американско предложение, което бе критикувано от някои страни като твърде благоприятно за Русия. Според Берлин обаче диалогът отбелязва движение в правилната посока.

          „Гледаме много положително на факта, че най-накрая отново се постига напредък, и приветстваме това развитие“, заяви пред репортери правителственият говорител Себастиан Хиле.

          - Реклама -

          По думите му Германия вижда в женевските разговори „важен сигнал“, че дипломатическите усилия за мирно решение остават възможни, въпреки сложната международна обстановка.

          Преговорите в Швейцария представляват една от най-значимите инициативи от последните месеци, насочена към намиране на траен механизъм за прекратяване на бойните действия в Украйна. Макар конкретни детайли да не бяха оповестени, участниците подчертаха необходимостта от продължаване на дипломатическия процес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Азов“ прогнозират руски диверсии в Полша

          Иван Христов -
          Максим Жорин, бивш командир от полка „Азов“, а сега подполковник от украинските въоръжени сили, служещ в Трети армейски корпус, по-рано прогнозира, че Русия може...
          Война

          Израел потвърди: последното върнато от Хамас тяло е на израелско-аржентински заложник

          Георги Петров -
          Израелските власти идентифицираха последното тяло, предадено от „Хамас“ и „Ислямски джихад“, като това на израелско-аржентинския заложник Лиор Рудаев, съобщи израелската армия в събота. 61-годишният Рудаев...
          Политика

          ООН: Ядрените опити никога не са допустими при никакви обстоятелства

          Владимир Висоцки -
          Говорител на ООН заяви, че ядрените опити никога не са допустими „при никакви обстоятелства“. Това изявление идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions