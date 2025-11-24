Берое остана без своя треньор след трагичното си представяне напоследък

Берое се е разделил със старши треньора си Алехандро Сагерас. Това информира сайта „dsport“ преди няколко минути. Заралии са в серия от седем последователни срещи без победа, като в последния кръг на Първа лига направиха нулево равенство със Спартак Варна под Аязмото.

В тази поредица влиза и отпадането от турнира за Купата на България от третодивизионния Витоша Бистрица след изпълнение на дузпи.

Очаква се старозагорци да излязат с официално потвърждение за треньорската рокада. Следващият мач на Берое е гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица в събота, 29 ноември, от 12:30 часа.