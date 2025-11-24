Борислав Михайлов получи инсулт, приет е по спешност в болница

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница „Токуда“ след получен инсулт.

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за инсулт. Засега няма повече детайли относно състоянието на 62-годишния Михайлов.