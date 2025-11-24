НА ЖИВО
          Борислав Михайлов получи инсулт, приет е по спешност в болница

          Очаква се в следващите часове да има официална информация за състоянието на бившия президент на БФС

          Снимка: topsport.bg
          Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е приет в софийската болница „Токуда“ след получен инсулт.

          Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

          Изследванията са установили, че става дума за инсулт. Засега няма повече детайли относно състоянието на 62-годишния Михайлов.

