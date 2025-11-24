CNN: Украйна се е съгласила на компромис по мирния план на Тръмп, но Русия едва ли ще се съгласи

След разговори в Женева, целящи да убедят Украйна да приеме последните предложения на САЩ за прекратяване на войната с Русия, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че двете страни са „постигнали огромен напредък“. CNN обаче съобщава, че има основателни съмнения, че самата Русия ще се съгласи с това предложение.

- Реклама -

Според Рубио, дори президентът Доналд Тръмп, който отново публично критикува украинското ръководство за това, че е изразило недостатъчна благодарност, сега е „много доволен от нашите доклади за напредъка“.

Както отбелязва изданието, предвид мащаба на дълбоките компромиси, които Украйна е принудена да направи в публично достъпната версия на американските мирни предложения, предположението, че те могат лесно да бъдат преодолени, е неубедително.

Например, предложението Украйна да отстъпи ключови територии в Донбас, които Русия не е завзела, е червена линия за Киев.

„Предложенията на САЩ, разгледани от CNN, предполагат, че районът ще се превърне в руска демилитаризирана зона, в която кремълските войски биха отказали да влязат. Но да се нареди на украинските военни да предадат земи, за които техните войници са се борили и са загинали, би било трудно“, пише изданието.

Същото важи и за предложеното ограничение на числеността на украинските въоръжени сили. Въпреки че американският план определя максималния брой на 600 000, европейските служители казват, че се опасяват, че това ще направи страната уязвима за бъдещи атаки.

В изявление, публикувано в неделя вечерта във Вашингтон, обаче Белият дом заяви, че украинската страна смята, че последният проект на мирно предложение „отразява интересите на националната сигурност“ след редица промени и уточнения.

Има един важен проблем.

Дори ако настоящият проект на мирно предложение на САЩ наистина е подходящ за Украйна, е много вероятно той да не работи за Русия, която последователно отказва да се откаже от максималистичните си искания, пише CNN.

И досега Кремъл е изправен пред ограничен натиск от САЩ по този въпрос.

„В Женева държавният секретар Рубио многократно отклоняваше опитите ми да го попитам дали САЩ очакват някакви значителни отстъпки не само от Украйна, но и от Русия. Но ако Белият дом наистина е сериозен в постигането на това, което сега нарича „траен, всеобхватен мир“ в Украйна, тогава може би най-доброто решение е да убеди Кремъл да направи компромис“, отбелязва изданието.