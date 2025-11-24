НА ЖИВО
          ЦСКА обвърза един от диамантите си с нов договор

          Срокът на споразумението между Петко Панайотов и "армейците" е до 2029 година

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Халфът на ЦСКА Петко Панайотов ще продължи да играе за червените. Това стана ясно след като талантът на „армейците“ подписа нов договор. Срокът на контракта е до 2029 година.

          По повод на събитието от клуба написаха:

          „ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов до 2029 г.

          Един от най-талантливите футболисти на ЦСКА – Петко Панайотов, днес официално продължи договора си с клуба. 20-годишният полузащитник се обвърза дългосрочно с „червените“ до лятото на 2029 г.

          С представянето си през последните месеци Панайотов се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев. ЦСКА желае на Петко Панайотов още много успехи, голове и трофеи с червения екип!“

