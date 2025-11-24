ЦСКА обвърза един от диамантите си с нов договор

Халфът на ЦСКА Петко Панайотов ще продължи да играе за червените. Това стана ясно след като талантът на „армейците“ подписа нов договор. Срокът на контракта е до 2029 година.

По повод на събитието от клуба написаха:

„ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов до 2029 г.

Един от най-талантливите футболисти на ЦСКА – Петко Панайотов, днес официално продължи договора си с клуба. 20-годишният полузащитник се обвърза дългосрочно с „червените“ до лятото на 2029 г.

С представянето си през последните месеци Панайотов се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев. ЦСКА желае на Петко Панайотов още много успехи, голове и трофеи с червения екип!“