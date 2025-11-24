Д-р Даниела Овчарова: Бърнаутът се характеризира с усещане за безсилие

„Бърнаутът се характеризира с усещане за безсилие и често е свързан с липсата на сън и невъзможността на хората да заспиват.“

Това заяви психотерапевтът и биоенерготерапевт д-р Даниела Овчарова, която заедно с д-р Людмила Емилова, гостува в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Доктор Овчерова обясни, че това състояние често води до гняв у пациентите, които усещат, че не могат да се справят със ситуации, които преди са им се стрували лесни.

„В предния ден ти може да си добре, а в следващия да стигнеш до дъното“, каза още гостенката.

Психотерапевтът посочи, че откакто работи в клиниката на д-р Людмила Емилова вижда как хората, които идват с подобни оплаквания, само след седмица гладолечение възвръщат силите си.