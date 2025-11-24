Д-р Людмила Емилова: Лечебното гладуване води до намаляване на плаките в артериите

„Лечебното гладуване води до намаляване на плаките в артериите.“

Това каза диетологът доктор Людмила Емилова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Доктор Емилова разказа, че през нейната клиника са минавали пациенти, които са имали до 50% запушване на мозъчни артерии, които са се изчиствали от плаките след няколко курса от по 20 дни хранене само с плодове и чай.

„Имали сме двама пациенти с такова свръх запушване от 75%, един мъж и една жена, при които само за една година плаката изчезна напълно“, каза още гостенката.

Диетологът обясни още, че този тип лечение чрез консумация на сурови плодове и чай помага при леки инсулти, както и като превенция срещу настъпване на такива.