Д-р Людмила Емилова: Лечебното гладуване води до намаляване на плаките в артериите

Това каза диетологът доктор Людмила Емилова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Доктор Емилова разказа, че през нейната клиника са минавали пациенти, които са имали до 50% запушване на мозъчни артерии, които са се изчиствали от плаките след няколко курса от по 20 дни хранене само с плодове и чай.
Диетологът обясни още, че този тип лечение чрез консумация на сурови плодове и чай помага при леки инсулти, както и като превенция срещу настъпване на такива.
