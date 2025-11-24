Управляващото мнозинство внесе изненадващи и спорни промени в Закона за хазарта между първо и второ четене на закона за държавния бюджет. Предложението предвижда дейността на Българския спортен тотализатор да бъде отдадена на концесия за срок от минимум 15 години. Тази инициатива идва само няколко години след като държавата наложи монопол в сектора и национализира бизнеса след отнемането на лицензите на частните лотарии, свързани с бизнесмена Васил Божков. Според вносителите към настоящия момент тотото не притежава капацитет да се състезава конкурентно на пазара, поради което дейността трябва да бъде прехвърлена към частен оператор.

Автори на законодателните промени са народните представители Костадин Ангелов (ГЕРБ), Драгомир Стойнев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС). Текстовете регламентират отпадането на държавния монопол върху организирането на лотарийни игри и създават правна възможност държавата да възложи тази дейност чрез концесия, вместо да я извършва пряко. Процедурата е поверена на Министерството на младежта и спорта, като заложените срокове са изключително кратки. Спортното ведомство трябва да публикува обявление за проучване на интереса към концесията до 31 март 2026 г. Вносителите са предвидили възможност процедурата да бъде проведена и концесията да бъде включена в държавния план дори при наличието на едно-единствено предложение.

При успешно сключване на договор, държавният тотализатор ще преустанови организирането на хазартни игри. Концесионерът ще получи правото да използва всички системи, пунктове, ценни образци и интелектуалната собственост на дружеството. Тотализаторът ще запази своите активи, пасиви и задължения, но без право да осъществява основната си дейност. Предвижда се продажбата на съществуващите билети и фишове да бъде спряна, а наличните количества – унищожени.

Законопроектът запазва ангажимента за финансиране на спорта, като се планира 10% от внесения корпоративен данък на концесионера да постъпват за тази цел. Липсват обаче конкретни финансови разчети, които да сравнят очакваните приходи с настоящите отчисления.

Предложението предизвиква остри реакции на фона на декларираните по-рано намерения за преобразуване на тотализатора в търговско дружество, както бе разписано в политиката за участието на държавата в публичните предприятия. Идеята за концесиониране на бизнес, генериращ милиарди, се сблъсква с мотивите на депутатите, че държавната структура не се справя достатъчно ефективно с управлението му.