      понеделник, 24.11.25
          Депутати внасят последни предложения по бюджета на ДОО за 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          До края на днешния ден изтича срокът за подаване на предложения между първо и второ четене на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Към момента парламентарните групи на управляващата коалиция и ДПС–НН не са внесли промени.

          OФИЦИАЛНО: Парламентът прие на първо четене бюджет 2026 OФИЦИАЛНО: Парламентът прие на първо четене бюджет 2026

          От „Алианс за права и свободи“ Хасан Адемов предлага увеличение на средствата за персонал в НОИ, така че възнагражденията на служителите да нараснат с 10%, вместо планираните до 5%, предава БНР.

          Депутати от същата група настояват догодина да бъде замразен минималният осигурителен доход за животновъди, производители на плодове и зеленчуци и тютюнопроизводители, както и да бъде определено допълнително възнаграждение за всички пенсионери по Великден и Коледа в размер на 392 евро.

          Костадинов срещу Петкова: Това е бюджет на фалита Костадинов срещу Петкова: Това е бюджет на фалита

          От „Възраждане“ предлагат през следващата година да не се събират осигурителни вноски за допълнителното задължително осигуряване в частните фондове. Освен това настояват бизнесът да заплаща само първия ден от болничните, а от втория ден обезщетението да се покрива от НОИ.

