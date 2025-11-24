Диагностицираха бивш премиер на Великобритания с рак

Бившият министър-председател на Великобритания Дейвид Камерън е преминал лечение за рак на простатата по-рано тази година, съобщи „Би Би Си“, позовавайки се на интервю на Камерън пред The Times.

По думите му именно съпругата му го е убедила да направи преглед, след като двамата слушали радиоинтервю с предприемача Ник Джоунс, който провеждал кампания в подкрепа на регулярните изследвания при мъжете след собствената си диагноза.

Камерън, който е на 59 години и е член на Камарата на лордовете, е преминал тест за простат-специфичен антиген (PSA), последван от ЯМР изследване и биопсия. Лекарите са приложили фокална терапия, насочена към туморната зона, която използва методи като ултразвукови вълни за унищожаване на раковите клетки.

Ракът на простатата е най-разпространеният вид рак сред мъжете във Великобритания, като годишно се диагностицират около 55 000 нови случая.