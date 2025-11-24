НА ЖИВО
          Европа

          Диагностицираха бивш премиер на Великобритания с рак

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившият министър-председател на Великобритания Дейвид Камерън е преминал лечение за рак на простатата по-рано тази година, съобщи „Би Би Си“, позовавайки се на интервю на Камерън пред The Times.

          По думите му именно съпругата му го е убедила да направи преглед, след като двамата слушали радиоинтервю с предприемача Ник Джоунс, който провеждал кампания в подкрепа на регулярните изследвания при мъжете след собствената си диагноза.

          Камерън, който е на 59 години и е член на Камарата на лордовете, е преминал тест за простат-специфичен антиген (PSA), последван от ЯМР изследване и биопсия. Лекарите са приложили фокална терапия, насочена към туморната зона, която използва методи като ултразвукови вълни за унищожаване на раковите клетки.

          Ракът на простатата е най-разпространеният вид рак сред мъжете във Великобритания, като годишно се диагностицират около 55 000 нови случая.

          Здравето на крал Чарлз III буди тревога след последната му поява на климатичната среща COP30

          Здравето на крал Чарлз III буди тревога след последната му поява на климатичната среща COP30

