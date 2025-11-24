ДКСБТ: Поевтиняват месото, плодовете и зеленчуците, поскъпват брашното, яйцата и кашкавалът

Потребителската кошница на едро вече струва 100 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, предаде репортер на БГНЕС. Миналата седмица цената ѝ е била 101 лева, което означава понижение от 1 лев в рамките на седмица.

- Реклама -

По думите на Иванов:

„Продължава нормалното състояние на пазара. Цената на потребителската кошница изцяло се дължи на седмичните вариации – нищо не е статично.“

Понижения при зеленчуците и плодовете

Наблюдава се поевтиняване при редица продукти:

домати: –0,07 лв/кг

краставици: –0,08 лв/кг

лук: –0,04 лв/кг

зеле: –0,06 лв/кг

моркови: –0,06 лв/кг

червен пипер: –0,04 лв/кг

лимони: –0,21 лв/кг

ябълки: –0,17 лв/кг

От друга страна има поскъпване при:

картофи: +0,05 лв/кг

зелен пипер: +0,09 лв/кг

Добро предлагане на сезонни продукти

Иванов посочи още, че:

„Всичко, което е характерно за сезона, е в много добро предлагане.“

Увеличено е предлагането на краставици.

Стабилизира се предлагането на тиквички.

Предлагането на ябълки е по-добро от очакваното.

Основни храни и млечни продукти

Поскъпване има при:

брашно: +0,07 лв

кашкавал: +0,10 лв

яйца: +0,01 лв

Поевтиняват:

пилешко месо

свинско месо

Иванов допълни, че няма устойчива тенденция при нито един от продуктите, но млечните продукти показват най-голяма стабилност.

Международни ценови нива

какао: втори месец под 6 долара

кафе Арабика: около 9 долара

кафе Робуста: около 4,5 долара

Съвет към потребителите