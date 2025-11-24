НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          ДКСБТ: Поевтиняват месото, плодовете и зеленчуците, поскъпват брашното, яйцата и кашкавалът

          1
          27
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Потребителската кошница на едро вече струва 100 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, предаде репортер на БГНЕС. Миналата седмица цената ѝ е била 101 лева, което означава понижение от 1 лев в рамките на седмица.

          - Реклама -

          По думите на Иванов:

          „Продължава нормалното състояние на пазара. Цената на потребителската кошница изцяло се дължи на седмичните вариации – нищо не е статично.“

          Понижения при зеленчуците и плодовете

          Наблюдава се поевтиняване при редица продукти:

          • домати: –0,07 лв/кг
          • краставици: –0,08 лв/кг
          • лук: –0,04 лв/кг
          • зеле: –0,06 лв/кг
          • моркови: –0,06 лв/кг
          • червен пипер: –0,04 лв/кг
          • лимони: –0,21 лв/кг
          • ябълки: –0,17 лв/кг

          От друга страна има поскъпване при:

          • картофи: +0,05 лв/кг
          • зелен пипер: +0,09 лв/кг
          Цената на потребителската кошница достигна 101 лева Цената на потребителската кошница достигна 101 лева

          Добро предлагане на сезонни продукти

          Иванов посочи още, че:

          „Всичко, което е характерно за сезона, е в много добро предлагане.“

          • Увеличено е предлагането на краставици.
          • Стабилизира се предлагането на тиквички.
          • Предлагането на ябълки е по-добро от очакваното.

          Основни храни и млечни продукти

          Поскъпване има при:

          • брашно: +0,07 лв
          • кашкавал: +0,10 лв
          • яйца: +0,01 лв

          Поевтиняват:

          • пилешко месо
          • свинско месо

          Иванов допълни, че няма устойчива тенденция при нито един от продуктите, но млечните продукти показват най-голяма стабилност.

          Потребителската кошница достигна 100 лева Потребителската кошница достигна 100 лева

          Международни ценови нива

          • какао: втори месец под 6 долара
          • кафе Арабика: около 9 долара
          • кафе Робуста: около 4,5 долара

          Съвет към потребителите

          „Отделете по 5 минути за информиране преди да пазарувате, за да избирате най-изгодните цени.“ — призова председателят на ДКСБТ.

          Потребителската кошница на едро вече струва 100 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, предаде репортер на БГНЕС. Миналата седмица цената ѝ е била 101 лева, което означава понижение от 1 лев в рамките на седмица.

          - Реклама -

          По думите на Иванов:

          „Продължава нормалното състояние на пазара. Цената на потребителската кошница изцяло се дължи на седмичните вариации – нищо не е статично.“

          Понижения при зеленчуците и плодовете

          Наблюдава се поевтиняване при редица продукти:

          • домати: –0,07 лв/кг
          • краставици: –0,08 лв/кг
          • лук: –0,04 лв/кг
          • зеле: –0,06 лв/кг
          • моркови: –0,06 лв/кг
          • червен пипер: –0,04 лв/кг
          • лимони: –0,21 лв/кг
          • ябълки: –0,17 лв/кг

          От друга страна има поскъпване при:

          • картофи: +0,05 лв/кг
          • зелен пипер: +0,09 лв/кг
          Цената на потребителската кошница достигна 101 лева Цената на потребителската кошница достигна 101 лева

          Добро предлагане на сезонни продукти

          Иванов посочи още, че:

          „Всичко, което е характерно за сезона, е в много добро предлагане.“

          • Увеличено е предлагането на краставици.
          • Стабилизира се предлагането на тиквички.
          • Предлагането на ябълки е по-добро от очакваното.

          Основни храни и млечни продукти

          Поскъпване има при:

          • брашно: +0,07 лв
          • кашкавал: +0,10 лв
          • яйца: +0,01 лв

          Поевтиняват:

          • пилешко месо
          • свинско месо

          Иванов допълни, че няма устойчива тенденция при нито един от продуктите, но млечните продукти показват най-голяма стабилност.

          Потребителската кошница достигна 100 лева Потребителската кошница достигна 100 лева

          Международни ценови нива

          • какао: втори месец под 6 долара
          • кафе Арабика: около 9 долара
          • кафе Робуста: около 4,5 долара

          Съвет към потребителите

          „Отделете по 5 минути за информиране преди да пазарувате, за да избирате най-изгодните цени.“ — призова председателят на ДКСБТ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пациентите на първо място: удължена забраната за износ на инсулини и антибиотици

          Пламена Ганева -
          Министерството на здравеопазването удължи срока на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици до 23 януари 2026 г. Това е посочено в заповед...
          Политика

          София на прага на еврозоната: водещи експерти събират решения за икономиката

          Пламена Ганева -
          На 25 ноември хотел „Хилтън“ в София ще бъде арена на голяма финансова конференция „Еврозоната: Уравнения и решения“ 2025. В събитието ще участват експерти...
          Политика

          Илияна Йотова: България няма единна политика за бежанците, а тежестта остава върху външните граници

          Екип Евроком -
          В България липсва единна национална политика по отношение на бежанците и мигрантите, въпреки че тези потоци няма да стихнат. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions