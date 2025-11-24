ДКСБТ: Поевтиняват месото, плодовете и зеленчуците, поскъпват брашното, яйцата и кашкавалът

Потребителската кошница на едро вече струва 100 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, предаде репортер на БГНЕС. Миналата седмица цената ѝ е била 101 лева, което означава понижение от 1 лев в рамките на седмица.
По думите на Иванов:
Понижения при зеленчуците и плодовете
Наблюдава се поевтиняване при редица продукти:
домати: –0,07 лв/кг
краставици: –0,08 лв/кг
лук: –0,04 лв/кг
зеле: –0,06 лв/кг
моркови: –0,06 лв/кг
червен пипер: –0,04 лв/кг
лимони: –0,21 лв/кг
ябълки: –0,17 лв/кг
От друга страна има поскъпване при:
картофи: +0,05 лв/кг
зелен пипер: +0,09 лв/кг
Добро предлагане на сезонни продукти
Иванов посочи още, че:
Увеличено е предлагането на краставици.
Стабилизира се предлагането на тиквички.
Предлагането на ябълки е по-добро от очакваното.
Основни храни и млечни продукти
Поскъпване има при:
брашно: +0,07 лв
кашкавал: +0,10 лв
яйца: +0,01 лв
Поевтиняват:
пилешко месо
свинско месо
Иванов допълни, че няма устойчива тенденция при нито един от продуктите, но млечните продукти показват най-голяма стабилност.
Международни ценови нива
какао: втори месец под 6 долара
кафе Арабика: около 9 долара
кафе Робуста: около 4,5 долара
Съвет към потребителите
