      понеделник, 24.11.25
          Доналд Тръмп: Не вярвайте в прогрес на преговорите между Русия и Украйна, докато не го видите

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова да не се вярва в съобщения за значителен напредък на преговорите между Русия и Украйна.

          „Възможен ли е наистина сериозен напредък в мирните преговори между Русия и Украйна? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо добро“, написа Тръмп в Truth Social.

          Ден по-рано Тръмп публично разкритикува ръководството на Украйна и Европа за съпротивата срещу неговия мирен план.

          „Украинското ръководство не изрази никаква благодарност за нашите усилия, докато Европа продължава да купува руски петрол. САЩ продължават да продават огромни количества оръжия на НАТО за предаването им на Украйна“, отбеляза Тръмп. Той заяви, че „корумпираният Байдън“ е предавал оръжия и пари безплатно.

          В Женева САЩ и Украйна обявиха разработването на „обновено и актуализирано“ мирно споразумение за прекратяване на войната с Русия. Рубио заяви след среща в Женева с украинската делегация, че ще бъдат направени определени промени в мирния план на Тръмп.

